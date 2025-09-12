Uy lực từ biển khơi: Tên lửa chống hạm P28/P28M tốc độ trên âm thanh

Xe vận chuyển - nạp tên lửa P28/P28M cùng tên lửa hành trình chống hạm P28/P28M thuộc biên chế của Hải quân nhân dân Việt Nam những ngày qua thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội).

Xe vận chuyển - nạp tên lửa và tên lửa P28/P28M tại khu trưng bày của Bộ Quốc phòng ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo lời giới thiệu của cán bộ khu trưng bày, tên lửa P28/P28M là thành phần nằm trong tổ hợp phòng thủ bờ biển Redut-M, dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ.