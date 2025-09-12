Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Uy lực từ biển khơi: Tên lửa chống hạm P28/P28M tốc độ trên âm thanh
Video Thời sự

Uy lực từ biển khơi: Tên lửa chống hạm P28/P28M tốc độ trên âm thanh

Đình Huy
Đình Huy
12/09/2025 15:56 GMT+7

Tên lửa đất đối hải P28/P28M là một trong những loại tên lửa đang được trang bị cho lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Tên lửa này dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ.

Xe vận chuyển - nạp tên lửa P28/P28M cùng tên lửa hành trình chống hạm P28/P28M thuộc biên chế của Hải quân nhân dân Việt Nam những ngày qua thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội).

Uy lực của tên lửa chống hạm P28/P28M: Bắn xa 300 km, tốc độ trên âm thanh- Ảnh 1.

Xe vận chuyển - nạp tên lửa và tên lửa P28/P28M tại khu trưng bày của Bộ Quốc phòng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo lời giới thiệu của cán bộ khu trưng bày, tên lửa P28/P28M là thành phần nằm trong tổ hợp phòng thủ bờ biển Redut-M, dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ.

Uy lực từ biển khơi: Tên lửa chống hạm P28/P28M tốc độ trên âm thanh

Cận cảnh tên lửa Scud-B, cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam sở hữu

Cận cảnh tên lửa Scud-B, cả Đông Nam Á chỉ Việt Nam sở hữu

Hơn 40 năm qua, tên lửa Scud-B là niềm tự hào của bộ đội pháo binh - tên lửa. Đây cũng là hệ thống tên lửa đạn đạo mà tại khu vực Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu.

tên lửa tên lửa chống hạm hải quân nhân dân Việt Nam hải quân khí tài quân sự Khí tài
