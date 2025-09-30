Uyển Ân giấu Trấn Thành việc đóng cảnh nóng

Dàn diễn viên Chị ngã em nâng tại sự kiện ra mắt phim Ảnh: T.A

Chiều 30.9, sự kiện ra mắt phim Chị ngã em nâng được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân, Nguyễn Đình Như Vân… Đây là dự án điện ảnh tâm huyết thứ 2 của đạo diễn Vũ Thành Vinh sau Hai Muối. Phim kể về hành trình vươn lên sau biến cố của 2 chị em Thương - Lực. Tuy nhiên, vì tình yêu thương sai cách mà họ dần xa nhau, dẫn đến nhiều bi kịch trong cuộc sống.

Trong phim, Uyển Ân vào vai Hải Âu, cô gái từng trải qua nhiều sóng gió nhưng luôn giữ sự lạc quan trong cuộc sống. Với tác phẩm này, nữ diễn viên đóng cặp với Thuận Nguyễn. Cả hai có những màn tương tác đầy tình cảm khi hóa thân thành cặp đôi trên màn ảnh rộng. Trong đó, phân đoạn táo bạo của em gái Trấn Thành và bạn diễn được nhiều người quan tâm.

Uyển Ân và Thuận Nguyễn có cảnh quay táo bạo trong phim mới Ảnh: T.A

Tại sự kiện, Uyển Ân thừa nhận đây là dự án đầu tiên trong đời cô xem phim mà “mắc cỡ đến vậy”. Em gái Trấn Thành bộc bạch thêm: “Xem phim mà tôi nổi hết da gà vì lần đầu tiên tôi bạo quá”. Theo sao nữ 9X, để có một tác phẩm mượt mà trên màn ảnh rộng, cô và ê kíp đã trải qua quá trình làm việc với nhiều thử thách. “Có nhiều cảnh quay rất cực nên mong mọi người sẽ ủng hộ dự án này”, Uyển Ân cho hay.

Khi được hỏi về cảm xúc của Trấn Thành khi biết cô đóng cảnh 18+, Uyển Ân thừa nhận vẫn chưa tiết lộ điều này với anh trai. Song sao nữ 9X bộc bạch: “Anh cũng thương tôi như người chị trong câu chuyện này. Đối với anh Thành, tôi lúc nào cũng là đứa em bé bỏng. Mặc dù bây giờ tôi đã 26 - 27 tuổi rồi nhưng nhiều khi đi sự kiện, tôi mặc đồ hơi hở một xíu là anh sẽ nói: “Con nít gì mà ăn mặc hở hang vậy”. Phim này tôi chưa nói với anh ấy sẽ có cảnh nóng, nên không biết khi xem xong anh sẽ có cảm nghĩ thế nào. Để tôi về rủ anh đi xem thử”.

Vì sao đạo diễn vẫn giữ cảnh nóng của Uyển Ân?

Uyển Ân thừa nhận chưa tiết lộ với Trấn Thành về cảnh nóng trong Chị ngã em nâng Ảnh: T.A

Về vấn đề kiểm duyệt, NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ anh mừng khi khâu kiểm duyệt phim cởi mở hơn. Đạo diễn tiết lộ Chị ngã em nâng gắn nhãn T13, đồng thời cho biết phân đoạn táo bạo trong phim thể hiện vẻ đẹp của tình yêu tuổi trẻ chứ không phải là những điều ghê gớm.

“Nếu nói không có cảnh Âu (Uyển Ân) và Lực (Thuận Nguyễn) yêu nhau thì có ổn hay không? Với tôi, phân đoạn đó giúp chúng ta cảm thấy tình yêu của tuổi trẻ, họ sẵn sàng đến với nhau và yêu nhau một cách nồng nhiệt như thế. Để rồi khi tai nạn ập đến, chúng ta thấy rằng đôi khi những điều trước đó làm cho họ hạnh phúc nhưng bây giờ khiến họ đau hơn. Với Âu và Lực, nếu tôi không để hai bạn yêu như vậy, tôi sẽ thấy có lỗi với nhân vật”, đạo diễn phản hồi.

NSƯT Vũ Thành Vinh cho biết trong tác phẩm điện ảnh đầu tay, anh còn nhiều điều thiếu sót và chọn rút kinh nghiệm cho những dự án sau. Với Chị ngã em nâng, nam đạo diễn cố gắng khắc phục những điểm yếu ở khâu kịch bản, cách kể chuyện... "Với điện ảnh, tôi vẫn đang ở chặng đường đầu, xác định phải nghiêm túc và siêng năng học hỏi từ các đạo diễn tài năng với nhiều tác phẩm nổi bật gần đây. Sau mỗi dự án, đặc biệt là đến bộ phim thứ hai, tôi đã thấy mình có thêm chút tự tin hơn trên hành trình này", Vũ Thành Vinh chia sẻ.

