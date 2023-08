V-League 2023 có thể xác định nhà vô địch ngay trong tuần này

Sau chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội đã vươn lên ngôi đầu V-League 2023, hơn nhóm bám đuổi 2 điểm. Hiện trên bảng xếp hạng, đội bóng của HLV Flavio Cruz đang chiếm ưu thế rõ rệt với 34 điểm cùng hiệu số +15. CLB Hà Nội đứng nhì bảng với 32 điểm, hiệu số +10. CLB Viettel cũng có 32 điểm và hiệu số +10, nhưng ghi ít bàn thắng hơn nên xếp thứ ba. CLB Thanh Hóa bất lợi nhất khi có 30 điểm cùng hiệu số +7.

Ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023, CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân CLB Viettel. Thực tế là Văn Hậu cùng đồng đội vẫn đá sân Hàng Đẫy nhưng chuyển sang vai trò đội khách. Trong khi đó, CLB Hà Nội làm khách trên sân của CLB Thanh Hóa.

CLB Công an Hà Nội đã ở gần ngôi vương MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội có chiến thắng quý giá trước CLB Hà Nội MINH TÚ

Nếu CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Viettel, còn CLB Hà Nội không thắng CLB Thanh Hóa, chức vô địch sẽ thuộc về đội Công an Hà Nội mà không cần chờ đến kết quả ở vòng đấu cuối cùng.

Nếu CLB Công an Hà Nội thắng CLB Viettel còn CLB Hà Nội đánh bại CLB Thanh Hóa, hai đội sẽ đua tranh đến vòng cuối, nhưng ưu thế rõ rệt nghiêng về CLB Công an Hà Nội bởi chênh lệch hiệu số (+15 so với +10) tương đối lớn giữa hai đội. Nhìn chung, Văn Hậu cùng đồng đội sẽ tiến sát ngôi vương nếu thắng CLB Viettel ở vòng đấu diễn ra vào ngày 12.8. Đây là trận đấu giúp đội Công an Hà Nội mở nút thắt cuối trong cuộc đua vô địch kịch tính diễn ra từ đầu mùa.

Tuy nhiên, đánh bại CLB Viettel không phải nhiệm vụ đơn giản. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đã bất bại 11 trận gần nhất (9 trận ở V-League, 2 trận ở Cúp quốc gia), đang sở hữu hàng phòng ngự cực hay với vỏn vẹn 11 bàn thua sau 18 trận. CLB Viettel cũng sạch lưới 8 trong 9 trận gần nhất ở V-League - thành tích rất ấn tượng. Đây sẽ là bài toán khó giải cho hàng công của CLB Công an Hà Nội.

CLB Hà Nội cũng không dễ vượt qua CLB Thanh Hóa ở vòng tới. Thất bại 1-2 trước CLB Công an Hà Nội cho thấy các học trò của HLV Bozidar Bandovic còn nhiều điểm cần hoàn thiện, đặc biệt ở khâu tận dụng cơ hội. CLB Thanh Hóa đang sa sút, nhưng trong trận cuối cùng trên sân nhà, Bruno Cunha cùng đồng đội rất muốn có 3 điểm để tri ân CĐV nhà.