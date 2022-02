V-League nỗ lực mở hội trong an toàn

Rắc rối đầu tiên

Theo kế hoạch dự kiến, mỗi vòng đấu tại V-League sẽ có 6 trận đấu (1 đội nghỉ vì Than Quảng Ninh bỏ cuộc). Nhưng thật không may khi vòng 1 V-League sẽ chỉ có 4 trận do CLB Thanh Hóa không đủ cầu thủ thi đấu trận gặp Hà Nội FC dự kiến vào ngày 25.2 tại sân Hàng Đẫy và trận Bình Định - Viettel cũng có thể bị hoãn.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Trưởng ban tổ chức (BTC) giải cho biết: “Đội Thanh Hóa gửi kết quả xét nghiệm nhanh và VPF đã yêu cầu họ phải xét nghiệm cả PCR với Covid-19. Sáng 23.2, kết quả PCR cũng không khác, đội có tới 18/29 cầu thủ dương tính Covid-19, trong đó có 3 thủ môn. Thủ môn còn lại đang làm nhiệm vụ cùng đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á ở Campuchia. Tương tự, Bình Định cũng có tới nửa đội hình bị Covid-19. Theo điều lệ giải, đội nào không đủ 14 cầu thủ đăng ký (gồm 11 cầu thủ chính thức và tối thiểu 3 cầu thủ dự bị, trong đó có thủ môn) trước mỗi trận do bị Covid-19, trận đấu sẽ bị tạm hoãn”. Đội Hà Nội cũng có tới 8 cầu thủ bị Covid-19 nhưng vẫn đủ người đăng ký.





VPF dự kiến sẽ dời trận đấu giữa Hà Nội FC - Thanh Hóa và trận Bình Định - Viettel sau vòng 4 V-League, có thể đá vào ngày 16 hoặc 17.3. Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 14.3 (chuẩn bị cho trận gặp Oman ngày 24.3 và Nhật Bản ngày 29.3 vòng loại thứ 3 World Cup) nên một số tuyển thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, Viettel, Bình Định sẽ phải tập trung muộn hơn.

Soát vé bằng công nghệ cao

Sẽ chỉ có 10.000 vé được bán trước trận cầu tâm điểm của vòng 1 V-League 2022 giữa đội chủ nhà Nam Định và HAGL (ngày 26.2) nhưng sân Thiên Trường vẫn hứa hẹn trở thành chảo lửa bởi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thành Nam. Sự xuất hiện của các ngôi sao HAGL có thể sẽ gây ra cơn sốt vé. Cũng diễn ra vào ngày 26.2, trận đấu giữa đội chủ nhà Sài Gòn FC và Đà Nẵng sẽ đón khoảng 10.000 khán giả. Được đón 3.500 khán giả đến thưởng thức trận đấu giữa đội nhà và CLB Hải Phòng (ngày 25.2), cũng như các sân khác, sân Hà Tĩnh phải đăng ký mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào sân và đảm bảo thực hiện công tác khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

CLB Becamex Bình Dương đối đầu SLNA vào ngày 25.2 sẽ đánh dấu sân này là nơi đầu tiên của V-League áp dụng soát vé bằng công nghệ QR Code. BTC sân có bước đột phá khi bán vé trực tuyến với các mức giá 20.000 đồng, 30.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng. Sân mở cửa tối đa với sức chứa 18.000 chỗ ngồi. Chủ tịch CLB Bình Dương Hồ Hồng Thạch chia sẻ: “Chúng tôi đã âm thầm nỗ lực hơn nửa năm trời để chuẩn bị và triển khai hệ thống bán vé trực tuyến và soát vé bằng QR Code. Cái lợi lớn nhất là tránh tiếp xúc trực tiếp, tất cả hoàn toàn tự động để phòng chống Covid-19. Khán giả được quyền lựa chọn và bảo đảm chỗ ngồi như khi vào rạp chiếu phim. Khán giả V-League đa phần đều có điện thoại thông minh nên dễ dàng chủ động lựa chọn ghế ngồi ở vị trí và mức giá phù hợp với mình. Công nghệ QR Code cũng giúp hạn chế rất nhiều vé giả vì tất cả đều tự động hóa và mã ghế ngồi chỉ hiện thị một lần”.