Va chạm với xe đầu kéo, 2 trẻ nhỏ đi xe máy điện tử vong

Khoảng 15 giờ 50 ngày 12.7, tại đoạn đường 356, P.Đông Hải 2 (Q.Hải An, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe đạp điện.

Theo đó, lái xe Phạm Ngọc Hưng (34 tuổi, trú tại thôn Cầu Âu, xã Khánh Thiện, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe đầu kéo biển số 15H - 058.96, rơ moóc 15R-04979 đã va chạm với xe máy điện khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường 356 khiến 2 cháu nhỏ tử vong C.T.V

Theo chính quyền P.Đông Hải 2, xe đầu kéo di chuyển trên đường 356 theo hướng từ Đình Vũ về ngã 3 Phú Xá thì xảy ra va chạm với xe máy điện chạy cùng chiều do cháu Mai Gia B. (11 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, H.Nam Trực, Nam Định) điều khiển, chở theo sau cháu Vũ Thái D. (13 tuổi, trú tại TDP Hạ Đoạn 2, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng).

Hậu quả, 2 cháu B. và D. ngã vào gầm xe đầu kéo và tử vong tại chỗ.

Công an Q.Hải An phối hợp với Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.