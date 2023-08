Va chạm xe container, nam thanh niên chạy mô tô tử vong

Đến sáng 25.8, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương vừa xử lý xong hiện trường, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa mô tô với xe container xảy ra trên địa bàn khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Văn Minh Tùng (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh Tùng chạy mô tô hiệu KTM 790 DUKE biển số 61A1-044... trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đi TP.Thủ Dầu Một.

Khi anh Tùng đi qua địa bàn P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe container đang từ trong bãi xe chạy ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Cú va chạm mạnh làm anh Tùng và chiếc mô tô văng đi xa, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc mô tô hư hỏng nhẹ nằm trong làn xe ô tô, sát với dải phân cách.

Vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân tử vong CTV

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương phối hợp các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và mô tô.