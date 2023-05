Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên: Địa phương vào cuộc

Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội của P.Hiệp Bình Chánh kiểm tra doanh nghiệp tại địa chỉ 222 Kha Vạn Cân HẢI PHƯƠNG

Giám đốc công ty nhưng... không biết địa chỉ công ty

Sáng 24.5, Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội của P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM do Trung tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an Phường dẫn đầu đã đến kiểm tra tại "công ty" Phương Đông SC ở địa chỉ 222 Kha Vạn Cân sau loạt bài "Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên".



Theo các nhân viên làm việc tại đây cho biết nơi này là trụ sở phòng nhân sự của Công ty Phương Đông SC. Trên biển hiệu công ty lại đề "Manpower Development and Security Co. Ltd". Còn trong các hợp đồng thỏa thuận thử việc đối với ứng viên đến xin việc, "công ty" này lại lấy tên "nửa tây nửa ta" là "Phương Đông SC Service Limited Company". Tuy nhiên, trong số này đều không có cái tên nào đúng với "công ty" này.



Ông Tâm (áo xanh) trình bày với cơ quan chức năng HẢI PHƯƠNG

Thực tế, 222 Kha Vạn Cân của công ty TNHH Phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông do ông Nguyễn Thanh Tâm (36 tuổi), ở Q.4, TP.HCM làm giám đốc.

PV Thanh Niên hỏi lý do vì sao lại "đẻ" ra 3 cái tên trên, ông Tâm không trả lời được.

Tại buổi kiểm tra, ông Tâm dù là giám đốc nhưng không thể biết chính xác địa chỉ công ty thực chất là 222 Kha Vạn Cân hay 220A Kha Vạn Cân.

Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội đặt ra nhiều câu hỏi nhưng ông Tâm không trả lời được HẢI PHƯƠNG

Công ty dịch vụ bảo vệ nhưng tuyển dụng bán hàng, phục vụ quán cà phê

Dù rằng, "công ty" Phương Đông tổ chức tuyển dụng nhiều vị trí cho The Coffee House, Ministop nhưng thực tế, ông Tâm trình bày với Tổ kiểm tra công ty TNHH Phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông kinh doanh nghành nghề dịch vụ bảo vệ.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, số lượng nhân viên hơn 9 người, nhưng ông Tâm lại trình bày công ty chỉ có từ 6 - 8 lao động. Tất cả đều không có hợp đồng lao động.

Ông Tâm cũng không thể xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để hoạt động ngành nghề hoạt động dịch vụ bảo vệ.

Ông Tâm thừa nhận có thu tiền của người đến tuyển dụng.

Những cái tên trên biển hiệu, hợp đồng thỏa thuận thử việc đối với ứng viên xin việc đều không đúng. Thực tế, nơi này là trụ sở công ty bảo vệ HẢI PHƯƠNG

Có mặt tại buổi kiểm tra, PV Thanh Niên đã đặt nhiều câu hỏi như: có phải bên anh tuyển dụng nhân sự cho The Coffee House và Ministop hay không; có phải đang mạo danh hai thương hiệu ấy; vì sao đăng tin tuyển nhân viên làm phục vụ nhưng lại dẫn người đến tìm việc đi làm bảo vệ... thì ông Tâm ấp úng không trả lời được, cho rằng "không nắm được vì không thường xuyên ở công ty"...

Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội của P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã yêu cầu doanh nghiệp này, tức công ty TNHH Phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông tạm ngưng hoạt động đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn trật tự để hoạt động dịch vụ bảo vệ.

Về việc xử lý, đại diện Tổ Kiểm tra cho biết sẽ mời các bên liên quan đến làm việc cụ thể vào sáng mai 25.5.

Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội của P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã yêu cầu doanh nghiệp này ngưng hoạt động HẢI PHƯƠNG

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh cho biết hoan nghênh sự phối hợp của Báo Thanh Niên trong việc phản ánh vi phạm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh tại địa bàn phường. Từ những phản ánh của báo, UBND phường đã lập Tổ kiểm tra.

Cũng theo ông Tuấn, vào đầu năm 2023, qua trình báo của người dân, phường cũng đã kiểm tra xử lý 1 công ty lừa đảo người xin việc hoạt động trên địa bàn phường và hiện công ty này đã đóng cửa.

Ông Tuấn khuyến cáo sinh viên khi gặp trường hợp bị lừa tiền nên đến UBND phường hoặc công an phường để trình báo.