Vai trò 'gác cổng' của trạm y tế

Tập trung phòng bệnh

Theo TS-BS Vĩnh Châu, TYT là tuyến y tế đầu tiên tiếp xúc với người dân, có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu, cơ bản, dễ tiếp cận với chi phí phù hợp, tập trung vào phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường, qua đó xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm nhiều hoạt động toàn diện như giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, phòng chống dịch bệnh, cung ứng thuốc thiết yếu và điều trị các vấn đề sức khỏe cơ bản. Mục tiêu là bảo vệ sức khỏe người dân một cách sớm, liên tục và toàn diện ngay từ tuyến y tế cơ sở, giúp TYT trở thành "điểm chạm" đầu tiên của người dân với hệ thống y tế.

Người dân đi khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Vĩnh Lộc ẢNH: DUY TÍNH

Trong công tác điều trị, tuyến y tế cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị ban đầu, đồng thời quyết định chuyển tuyến đối với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn. Vai trò này được thực hiện bởi BS y học gia đình hoặc BS đa khoa, hình thành hệ thống "gác cổng" nhằm kiểm soát luồng bệnh nhân, bảo đảm người bệnh được điều trị đúng mức, đúng tuyến. "Vai trò gác cổng của chăm sóc sức khỏe ban đầu không chỉ giúp giảm quá tải BV, sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế mà còn bảo đảm chăm sóc liên tục, toàn diện, nâng cao lợi ích và an toàn cho người bệnh thông qua sàng lọc, điều trị phù hợp, giáo dục sức khỏe và quản lý bệnh lâu dài", TS-BS Vĩnh Châu khẳng định.

TYT không đơn độc

Theo khẳng định của PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế xác định nguyên tắc: không để các TYT hoạt động đơn lẻ, tự xoay xở một mình, mà phải được đặt trong một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ và liên thông.

Theo đó, ngành y tế củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, làm "cánh tay nối dài" của TYT trong công tác quản lý sức khỏe người dân tại địa bàn dân cư. Tổ chức luân phiên BS về công tác tại các TYT ở khu vực khó khăn, vùng xa, xã đảo. Kết nối BS công tác tại TYT với BS chuyên khoa tại các BV chuyên sâu thông qua Telemedicine (y tế từ xa - là việc sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, cho phép bác sĩ và bệnh nhân kết nối qua điện thoại, video call).

Bên cạnh đó, ngành y tế triển khai ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa TYT với các BV cấp cơ bản, tạo mối liên kết thường xuyên, hai chiều giữa tuyến cơ sở và tuyến trên. Đặc biệt, nghiên cứu các giải pháp khả thi để sớm nhân rộng việc đầu tư, ứng dụng AI trong hoạt động KCB tại tuyến y tế cơ sở.

Cuối cùng, ngành y tế và các cơ quan liên quan vận dụng hiệu quả các chính sách đặc thù của TP.HCM để hỗ trợ y tế cơ sở, trong đó có cơ chế hợp đồng BS đã nghỉ hưu tham gia KCB tại TYT, với chi phí do ngân sách TP.HCM chi trả.



