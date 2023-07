Valak tái xuất trong 'Ác quỷ ma sơ 2'

The Nun, "con gà đẻ trứng vàng" cho thương hiệu kinh dị The Conjuring, vừa tung ra trailer phần tiếp theo với những màn hù dọa vốn là "đặc sản" của loạt phim này, đồng thời hé lộ tạo hình quỷ Valak. Nhà làm phim Michael Chaves ngồi ghế đạo diễn dự án. Phim Ác quỷ ma sơ 2 do 2 nhà làm phim James Wan và Peter Safran sản xuất thông qua công ty phim của họ là Atomic Monster và The Safran Company.

Phim lấy bối cảnh thập niên 1960 ở ngôi trường Pháp, lúc này, nhân vật Maurice (Jonas Bloquet đóng) phát hiện ra nhiều điều bất thường cho đến khi cô khám phá ra sự có mặt của quỷ dữ. Diễn viên Taissa Farmiga một lần nữa tái xuất với vai Sister Irene, khi hay tin bạn mình bị quỷ ám, cô đã đến Pháp để điều tra vụ việc gây kinh hãi cho học sinh nơi đây.

Ác quỷ Valak tái xuất và tiếp tục gây kinh hãi trong The Nun 2 NEW LINE CINEMA

Ác quỷ ma sơ 2 là phần phim thứ 9 trong thương hiệu kinh dị The Conjuring. Phần phim The Nun đầu tiên ra mắt năm 2018, làm về nguồn gốc của Valak, là "bom tấn" của cả series khi thu về tổng doanh thu trên 365,5 triệu USD toàn cầu.

Nhà làm phim Michael Chaves trước đây chỉ đạo phần phim kinh dị The Conjuring: The Devil Made Me Do It (chiếu năm 2021), giúp cho tổng doanh thu của cả series chạm mốc 2 tỉ USD toàn cầu.

Phía New Line Cinema, hãng sản xuất The Nun 2, đã lên kế hoạch cho nhiều dự án khác trong "vũ trụ" The Conjuring trong tương lai. Đơn cử như The Conjuring: Last Rites là phần phim cuối cùng trong mạch truyện chính của The Conjuring (do James Wan sáng tạo lần đầu năm 2013) có 2 diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng. Phim Ác quỷ ma sơ 2 dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 8.9.

Trailer phim Ác quỷ ma sơ 2