Valentine trùng dịp rằm tháng Giêng: Đi chùa cầu bình an, mong tình duyên khởi sắc

Năm nay, ngày lễ tình nhân 14.2 trùng với dịp rằm tháng Giêng. Từ sớm, người dân tại TP.HCM đã đến dâng hương, hành lễ tại các chùa, miếu trên địa bàn thành phố.

Cầu sức khoẻ, bình an

Tại chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, Q.1, TP.HCM), từ 7 giờ 30 sáng, người dân đã đến chùa thắp hương, ghi danh và nhận lộc. Vì dịch bệnh, chùa không tổ chức rước ấn như mọi năm.

Bà Nguyên (60 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đến chùa từ sớm. Gần 10 năm nay, cứ dịp rằm tháng Giêng, bà đều đến chùa Phước Hải cầu mong những điều tốt lành cho năm mới.

“Tôi cầu cho quốc thái dân an, bệnh dịch qua đi. Mọi người đến đây cũng cầu phước, cầu phúc. Và nhất là trong 2 năm gần đây thì hầu như đều cầu cho dịch bệnh qua đi. Tôi cũng vậy vì bản thân đã từng nhiễm bệnh nên rất sợ”, bà Nguyên tâm sự.

Bà Nguyên cho biết mẹ của bà trước đây từng đến chùa Phước Hải. Những năm trước, bà thường chở mẹ đến chùa vào ngày này. Hai năm nay, sức khoẻ của mẹ suy yếu, ngồi xe đường dài sợ ảnh hưởng xấu nên bà Nguyên đi một mình.

Tại chùa Ôn Lăng (Q.5, TP.HCM), chị Quang Hảo (23 tuổi, ở Q.11) cùng bạn đến chùa cầu bình an, may mắn trong năm mới. “Mình đi chùa cùng người bạn thân từ hồi cấp 2. Ngày mai là Tết Nguyên tiêu nên mình muốn đến thắp hương cầu bình an. Bình thường mọi người chỉ cắm nhang, vái lạy nhưng hôm nay nhiều người làm lễ, cúng giải hạn và cầu bình an cho năm mới. Mình cũng mong có một năm 2022 an nhiên, hạnh phúc”.

Anh Trần Chí Tâm (22 tuổi, ở Q.7) đến chùa Bà Thiên Hậu cầu bình an cho gia đình đồng thời hy vọng sang năm mới có tìm được người phù hợp với mình. “Trước đó chuyện tình duyên của mình khá trắc trở nên mình đến chùa cầu duyên với hy vọng tìm được người mình có thể yêu thương, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống”, anh Tâm nói.

Cầu tình duyên

Tại chùa Ôn Lăng (P.11, Q5), nhiều người trẻ đã đến thắp hương, cầu nguyện. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đến chùa cầu bình an, nhiều may mắn trong năm mới dịp rằm tháng Giêng.





Trước khi vào chùa, người dân phải đo nhiệt độ, khai báo y tế. Tất cả người dân đến thắp hương, làm lễ đều được yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19. Tại bàn thờ Hoa Phấn phu nhân, nhiều người đặt thêm cuộn chỉ đỏ được cắm kim luồn sẵn sợi với ý nghĩa cầu duyên.

Chị Nguyễn Thanh Hằng (23 tuổi, ở Q.5) đến chùa từ sáng sớm vì hôm nay vẫn đi làm bình thường.

“Mình biết chùa Ôn Lăng được nhiều người biết đến để cầu an, cầu tài, cầu duyên nên nay đầu tuần nhưng mình cũng ghé qua thắp hương dịp Valentine và rằm tháng Giêng. Mình hy vọng sẽ tìm được “nửa kia” của đời mình và có nhiều may mắn, sức khỏe”, chị Hằng cho biết.

Tại chùa Bà Thiên Hậu (Q.5), nhiều người cũng đến cầu bình an, tình duyên trong sáng nay. Đây cũng là địa điểm được nhiều người lựa chọn với hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”.

Năm ngoái, anh Lâm Huỳnh Long (22 tuổi, ở Q.7) đã đến chùa cầu tình duyên và ước nguyện đã thành hiện thực nên hôm nay anh đến trả lễ, cầu mong mọi việc được suôn sẻ.

“Mình thấy đến chùa cầu đã linh nghiệm nên nay mình đến trả lễ. Mình mong muốn tình chuyện tình của mình sâu đậm hơn và cầu tài lộc trong việc làm ăn cho bản thân, gia đình," anh Long tâm tình.

Khoảng 8 giờ 30, người đến chùa Phước Hải đông hơn. Tranh thủ trước giờ đi làm, chị Trương Mỹ Linh (25 tuổi, ngụ Q.5) cùng bạn bè đến chùa hành lễ, dâng hương. “Nay tôi đến chùa vừa cầu bình an vừa cầu tình duyên. Năm nay, ngày rằm trùng với ngày lễ tình nhân, tôi đang ế nên qua đây cầu cho năm mới,” chị Linh tâm sự.

Khác với chị Linh, anh Tống Trần Dương (25 tuổi, ngụ Q.10) lần đầu đến chùa Phước Hải vào dịp rằm tháng Giêng. Anh Dương cho biết: “Đầu năm đi chùa cho thanh thản, cầu mong sức khỏe, bình an và tài lộc. Tôi còn trẻ nên suy nghĩ nhiều về chuyện tình duyên. Duyên thì để nó đến tự nhiên thôi, vậy tốt hơn”.