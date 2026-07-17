Vali Louis Vuitton lại được FIFA chọn đựng cúp vàng World Cup

Bản sao cúp vàng World Cup trưng bày trong chiếc vali Louis Vuitton được thiết kế riêng Ảnh: Reuters

Sự cộng hưởng đẳng cấp giữa FIFA và Louis Vuitton

Theo hãng tin Reuters, đây là lần thứ năm liên tiếp Louis Vuitton được FIFA "chọn mặt gửi vàng" để chế tác chiếc vali đặc biệt này. Sự gắn kết này không chỉ là một thỏa thuận thương mại, mà đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng song hành cùng thể thao đỉnh cao.

Theo Reuters, chiếc vali lần này là kết tinh của sự tỉ mỉ. Phía trước vali nổi bật với chữ "V" màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho "Victory" (Chiến thắng), đồng thời cũng là chữ cái đầu trong tên gọi của nhà sáng lập Vuitton.

Những chi tiết quen thuộc như họa tiết monogram trứ danh hay các miếng bảo vệ góc bằng đồng thau mạ vàng vẫn được giữ nguyên, tạo nên vẻ ngoài cổ điển nhưng đầy uy lực. Bên trong chiếc vali được lót da màu be, kèm theo một dấu ấn kỷ niệm đánh dấu mối lương duyên giữa hai "ông lớn" trong lĩnh vực thể thao và thời trang.

Ông Pietro Beccari, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Louis Vuitton, chia sẻ trong một tuyên bố: "Hơn một thập niên qua, Louis Vuitton và FIFA đã cùng chia sẻ khát vọng vươn tới đỉnh cao, nơi thể thao không chỉ là trò chơi mà là nhịp cầu kết nối nhân loại".

Từ lâu, các thương hiệu xa xỉ đã biến thể thao thành "sàn diễn" khẳng định đẳng cấp. Trước đó, Tiffany & Co. gắn liền với Cúp Vince Lombardi của giải Super Bowl từ năm 1967. Hay Louis Vuitton cũng vừa ký thỏa thuận 10 năm để thiết kế vali đựng cúp cho các chặng đua Formula 1 Grand Prix.

Tuy nhiên, World Cup luôn có một vị thế riêng biệt. Chỉ có một chiếc cúp duy nhất cho sự kiện diễn ra bốn năm một lần này, hiện vật thường được "định cư" tại Bảo tàng FIFA ở Zurich. Chính sự độc bản và tầm vóc toàn cầu của giải đấu đã khiến việc chế tác vali đựng cúp trở thành một vinh dự đặc biệt, vượt lên trên tất cả các thỏa thuận thương mại thông thường.

Tại thời điểm này, giá trị của các biểu tượng xa xỉ như Louis Vuitton không chỉ nằm ở chất liệu hay kỹ nghệ chế tác, mà nằm ở vị thế của họ trong những sự kiện toàn cầu. Dù chưa có con số chính thức về giá trị chiếc vali này, nhưng với các dòng vali đặt riêng (custom-made) của hãng, mức giá thường dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn USD, tương đương với hàng tỉ đồng tiền Việt.