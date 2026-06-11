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Vận chuyển gần 2 tấn xương động vật để làm gì?

Đinh Đang
Đinh Đang
11/06/2026 12:14 GMT+7

Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và xử lý một xe tải chở đầy xương động vật không chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã buộc phải tiêu hủy.

Vận chuyển gần 2 tấn xương động vật để làm gì? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ xe tải chở gần 2 tấn xương động vật

ẢNH: QLTT THANH HÓA

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa xử lý một trường hợp vận chuyển xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ phát hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ngày 7.6.2026, tại Km 53+900 quốc lộ 47B thuộc địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 15C-037.08 do ông Lê Đình H. điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.990 kg xương động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Phòng CSGT Công an tỉnh bàn giao, Đội QLTT số 4 đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ dấu hiệu vi phạm. Kết quả làm việc xác định toàn bộ gần 2 tấn xương động vật này là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tài xế khai nhận số lượng xương động vật này được vận chuyển với mục đích làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ hồ sơ và tài liệu thu thập được, ngày 7.6.2026, Đội trưởng Đội QLTT số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Đồng thời, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, Đội QLTT số 4 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. 

Vận chuyển gần 2 tấn xương động vật để làm gì? - Ảnh 2.

Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giám sát việc tiêu hủy 700 kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ

ẢNH: QLTT TUYÊN QUANG

Cũng liên quan đến sản phẩm không rõ nguồn gốc, sáng 10.6, Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 700 kg lạp xưởng bị bắt giữ vào cuối tháng 5. Đây là lô hàng có bao bì in chữ nước ngoài nhưng không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, địa chỉ tổ chức, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, nên lực lượng chức năng thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

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