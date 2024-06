Vận chuyển ma túy thuê với tiền công 5 triệu đồng, lãnh án 18 năm tù

Chiều 27.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Phương Vũ (48 tuổi, ngụ P.7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) 18 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Phương Vũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, sáng 13.3.2023, tại Trạm thu phí BOT Bạc Liêu trên QL1 (đoạn thuộc xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện lệnh dừng, khám xét khẩn cấp ô tô 7 chỗ BS 94A - 069.62, do Trần Phương Vũ điều khiển đi từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu.

Lúc này, Vũ tự nguyện giao nộp số ma túy do Vũ nhận vận chuyển thuê. Qua giám định, đây ma túy loại Methamphetamine, có trọng lượng hơn 300 gram.

Tại tòa, Vũ khai nhận làm nghề lái xe dịch vụ chở khách. Số ma túy trên do Vũ nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông ở H.Đức Hòa (Long An) về Bạc Liêu, với tiền công 5 triệu đồng. Khi chưa kịp giao cho người nhận, Vũ bị lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, bắt quả tang.