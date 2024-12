Vận động nữ bị can lừa đảo, trốn truy nã 32 năm ra đầu thú

Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) di lý người phụ nữ trốn truy nã 32 năm từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng để tiếp tục xử lý vụ án lừa đảo.

Theo hồ sơ vụ án, nữ bị can là L.T.S (76 tuổi), cư trú ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) trước khi bỏ trốn năm 1992.

Trước đó, bà L.T.S bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và tài sản công dân nhưng đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 29.11.1992, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã số 223 nhằm truy tìm nữ bị can này trên toàn quốc.

Sau khi rời TP.Đà Nẵng, nữ bị can này trốn tránh ở nhiều tỉnh, thành như Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM để làm ăn, sinh sống.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phân công lực lượng trinh sát để xác minh thông tin liên quan đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau khi có thông tin về nơi trốn của bà L.T.S, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu phối hợp công an các đơn vị, địa phương và nhiều đơn vị chức năng như Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.HCM (những nơi bị can có khả năng lẩn trốn) để xác minh thông tin, khoanh vùng.

Đồng thời, gặp gỡ người thân, gia đình để tác động, thuyết phục, vận động ra đầu thú.

Đến sáng 22.12, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an Q.Hải Châu vào TP.HCM, phối hợp Công an P.5, Q.11, TP.HCM làm việc, đưa bà L.T.S về trụ sở công an phường để đầu thú.

Bị can này thừa nhận hành vi phạm tội và được di lý về TP.Đà Nẵng để tiếp tục xử lý sau 32 năm trốn truy nã.