Vận dụng chính sách hỗ trợ có lợi nhất cho người dân

Đoàn ĐBQH TP.HCM đã ghi nhận các ý kiến của cử tri phản ánh về việc đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đường xuống cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định khi 3 địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu về một nhà thì chưa bao giờ TP.HCM lớn như bây giờ với diện tích 7.600 km2, hơn 14 triệu dân, cùng rất nhiều tiềm năng lợi thế. Mục tiêu của TP.HCM từ năm 2026 trở đi là tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: NGUYỄN LONG

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận các bức xúc của cử tri. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, về nguyên tắc, không phải tất cả vấn đề bức xúc của bà con hoàn toàn đúng pháp luật. Có thể chông chênh chỗ này chỗ khác nhưng quy định pháp luật như thế nào thì chính quyền phải làm như thế đó. Nguyên tắc xử lý căn cứ quy định pháp luật, nếu pháp luật cho phép có thể vận dụng chính sách hỗ trợ khác, đảm bảo có sự công bằng tương đối, ít chông chênh nhất cho người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý các địa phương cố gắng hết trách nhiệm, ưu tiên vấn đề số đông bà con bị ảnh hưởng. Tới đây sẽ phân công lại cán bộ nếu chưa hợp lý, trước mắt từ TP, sau đó xuống cơ sở, để đảm bảo đội hình tốt nhất, cộng sự hướng dẫn đầy đủ hơn, cán bộ tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn… Bí thư Thành ủy TP.HCM mong rằng cuộc sống bà con ở vùng đất có rất nhiều dư địa phát triển này sẽ tốt hơn.