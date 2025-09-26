Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vận dụng chính sách hỗ trợ có lợi nhất cho người dân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/09/2025 08:02 GMT+7

Ngày 25.9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đối với cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương (thuộc TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Đoàn ĐBQH TP.HCM đã ghi nhận các ý kiến của cử tri phản ánh về việc đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đường xuống cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định khi 3 địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu về một nhà thì chưa bao giờ TP.HCM lớn như bây giờ với diện tích 7.600 km2, hơn 14 triệu dân, cùng rất nhiều tiềm năng lợi thế. Mục tiêu của TP.HCM từ năm 2026 trở đi là tăng trưởng 2 con số.

Vận dụng chính sách hỗ trợ có lợi nhất cho người dân - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại hội nghị tiếp xúc cử tri

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận các bức xúc của cử tri. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, về nguyên tắc, không phải tất cả vấn đề bức xúc của bà con hoàn toàn đúng pháp luật. Có thể chông chênh chỗ này chỗ khác nhưng quy định pháp luật như thế nào thì chính quyền phải làm như thế đó. Nguyên tắc xử lý căn cứ quy định pháp luật, nếu pháp luật cho phép có thể vận dụng chính sách hỗ trợ khác, đảm bảo có sự công bằng tương đối, ít chông chênh nhất cho người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý các địa phương cố gắng hết trách nhiệm, ưu tiên vấn đề số đông bà con bị ảnh hưởng. Tới đây sẽ phân công lại cán bộ nếu chưa hợp lý, trước mắt từ TP, sau đó xuống cơ sở, để đảm bảo đội hình tốt nhất, cộng sự hướng dẫn đầy đủ hơn, cán bộ tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn… Bí thư Thành ủy TP.HCM mong rằng cuộc sống bà con ở vùng đất có rất nhiều dư địa phát triển này sẽ tốt hơn.

Tin liên quan

BHXH ở TP.HCM tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sau sáp nhập

BHXH ở TP.HCM tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sau sáp nhập

Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXVII tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các nhóm đối tượng do ngân sách địa phương hỗ trợ sau sáp nhập.

Nhà cách nơi làm việc hơn 30km được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

TP.HCM tiếp tục tinh gọn bộ máy, bỏ chính sách hỗ trợ thêm

Khám phá thêm chủ đề

chính sách hỗ trợ TP.HCM ĐBQH TP.HCM Bí thư Thành ủy TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận