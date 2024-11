Vận hành hệ thống camera AI tại nhiều vị trí trọng điểm của Phú Quốc

Ngày 8.11, Công an tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo TP.Phú Quốc bấm nút vận hành thí điểm hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự tại những vị trí trọng điểm của TP.Phú Quốc.

Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong việc triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Các đại biểu tiến hành nghi thức bấm nút vận hành hệ thống camera AI tại những vị trí trọng điểm của TP.Phú Quốc ẢNH: PHẠM HÀ

Hệ thống camera AI được tích hợp nhiều tính năng như nhận diện khuôn mặt, biển số xe, phân tích hành vi và phát hiện các tình huống bất thường trong thời gian thực. Các camera này được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, gồm các tuyến đường chính, các khu du lịch, các khu dân cư đông đúc, nhằm hỗ trợ công tác quản lý và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Cụ thể, sau khi đưa vào vận hành, hệ thống camera AI giám sát sẽ nhận diện các đối tượng ra vào trên địa bàn Phú Quốc; chuyển đổi trạng thái quản lý các loại đối tượng từ thủ công sang chuyển đổi số trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện trong tình hình hiện nay.

Công an tỉnh Kiên Giang lắp đặt 41 camera AI tại nhiều vị trí trọng điểm của TP.Phú Quốc ẢNH: BÁCH HỶ

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết hệ thống camera AI sẽ giúp tăng cường khả năng giám sát an ninh, giảm thiểu tội phạm và đảm bảo sự an toàn cho người dân và du khách tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp cải thiện công tác quản lý giao thông, giám sát trật tự đô thị và là nền tảng quan trọng cho các dịch vụ công khác trong tương lai. Mô hình này dự kiến tiếp tục mở rộng và hoàn thiện trong thời gian tới, với hy vọng trở thành một trong những mô hình mẫu về ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý an ninh trật tự tại các thành phố lớn.

Trước đó, 41 camera được triển khai lắp đặt ở 7 điểm là các cửa ngõ giao thông, khu vực tập trung dân cư như: cảng tàu khách Bãi Vòng, cảng An Thới, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun Group, casino Corona Phú Quốc, khu vực chợ đêm Phú Quốc và quảng trường Hồ Chí Minh.