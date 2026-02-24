Văn hóa đậu xe

Người đàn ông 41 tuổi ở Hà Tĩnh đậu xe trong con hẻm nhỏ gần nhà mình, chắn lối đi khiến phương tiện khác không thể lưu thông. Khi được nhắc nhở, thay vì hợp tác, người này còn điều thêm một xe đến chặn phía sau, đẩy người khác vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sự việc chỉ được giải quyết khi lực lượng chức năng có mặt, nhưng người này vẫn thách thức "chấp nhận nộp phạt 100 triệu", trước khi di chuyển xe để trả lại đường đi.

Theo quy định của pháp luật, việc đậu xe theo kiểu cố tình cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Cốt lõi vấn đề nằm ở yếu tố cố ý và thái độ thách thức pháp luật.

Tại Nghệ An, ngày giáp tết một tài xế đậu xe tải nhỏ trước một cửa hàng trong thời gian dài, gây ảnh hưởng việc kinh doanh. Chủ cửa hàng bức xúc, dùng 2 ô tô chặn trước và sau để "trả đũa". Sự việc kéo dài vài ngày vì không bên nào chịu nhường nhịn. Tuy nhiên, do đoạn đường không có biển cấm đỗ nên cơ quan chức năng không thể xử lý vi phạm.

Điểm chung của 2 sự việc trên là sự thiếu kiềm chế và thiếu thiện chí đối thoại. Khi chiếc xe ô tô trở thành công cụ để hơn thua, mọi mâu thuẫn nhỏ đều có thể bị đẩy lên thành xung đột lớn. Pháp luật có thể điều chỉnh hành vi gây cản trở giao thông, nhưng không thể bao quát hết những tình huống "không sai luật nhưng thiếu tình, thiếu văn minh".

Đô thị ngày càng chật chội, phương tiện ngày càng nhiều, áp lực chỗ đỗ xe ngày càng tăng. Giữa không gian chung ấy, một quyết định đậu xe tùy tiện trên đường có thể làm đình trệ sinh hoạt, kinh doanh của người khác, một phút nóng giận có thể đẩy sự việc đi xa hơn mức cần thiết.

Pháp luật là quy định để người dân phải tuân thủ. Nhưng để xã hội vận hành trật tự và văn minh thì văn hóa ứng xử vẫn là điều rất cần. Nhường nhịn nhau để tránh xung đột là nền tảng để xây dựng đời sống văn minh, nhân ái. Văn hóa giao thông bắt đầu từ chính thái độ và hành vi ứng xử của mỗi người.