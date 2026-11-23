Đây là vấn đề được các chuyên gia đặt ra tại tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: Từ giá trị đến sức cạnh tranh", do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11, với sự đồng hành của Tập đoàn GELEX.

GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia ẢNH: TUẤN MINH

Văn hóa phải đo được bằng kết quả

GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp không nhất thiết bắt đầu bằng những chương trình lớn hay tuyên bố hoành tráng. Điều quan trọng là biến các giá trị thành hành vi cụ thể, có thể kiểm chứng.

Chẳng hạn, nếu đề cao tính đúng giờ, doanh nghiệp phải thực hiện từ lãnh đạo đến nhân viên. Hiệu quả được phản ánh qua tỷ lệ cuộc họp bắt đầu đúng giờ tăng lên, số người đi muộn giảm xuống.

Nếu coi trọng lắng nghe và phản biện, lãnh đạo phải tạo điều kiện để nhân viên góp ý, đề xuất sáng kiến. Kết quả không chỉ là số lượng ý kiến được tiếp nhận mà còn là bao nhiêu đề xuất được áp dụng vào thực tế.

Tương tự, uy tín doanh nghiệp phải được kiểm chứng bằng việc thực hiện cam kết với khách hàng, thể hiện qua số khiếu nại giảm, mức độ hài lòng và tỷ lệ khách hàng quay lại tăng lên.

"Văn hóa doanh nghiệp nói gọn lại một câu là nói ít, làm nhiều, làm thế nào đo lường được và làm thật. Còn những khẩu hiệu, slogan, logo rất hoành tráng nhưng không thực hiện thì cuối cùng chỉ là trang trí, hình thức mà thôi", bà Loan nhấn mạnh.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành ẢNH: TUẤN MINH

Không thể chỉ thay đổi một bộ phận

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải là quá trình thay đổi đồng bộ, từ lãnh đạo, nhân sự, truyền thông, pháp chế đến quy trình làm việc và hệ thống đánh giá. Nếu chỉ một bộ phận thay đổi, trong khi các bộ phận khác vẫn giữ cách làm cũ, khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Dẫn trường hợp EVN Hà Nội, ông Thành cho biết doanh nghiệp xác định lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo thành công.

Để cụ thể hóa, đơn vị khảo sát 100 lãnh đạo các đơn vị thành viên, xác định kỷ luật là yêu cầu trọng tâm, bao gồm tuân thủ quy trình, thời gian, cam kết và chuẩn mực ứng xử với khách hàng.

Mỗi cán bộ, nhân viên được yêu cầu viết ra 3 việc bản thân sẽ thực hiện để cải thiện công việc. Với khoảng 7.600 nhân sự, cách làm này có thể tạo ra hơn 21.000 cam kết hành động để theo dõi, đánh giá.

Theo ông Thành, hiệu quả thay đổi văn hóa phải được đo lường trước, trong và sau quá trình thực hiện, thông qua những chỉ số như số vụ tai nạn, thời gian xử lý công việc, phản ánh và khiếu nại của khách hàng.

Bà Phạm Phương Thảo: giá trị cốt lõi của doanh nghiệp phải gắn với hoạt động kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng. ẢNH: TUẤN MINH

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Phạm Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum, cho rằng giá trị cốt lõi phải gắn với hoạt động kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng. Doanh nghiệp của bà hợp tác tạo việc làm cho người Xơ Đăng, đồng thời ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tuy nhiên, theo bà Thảo, thách thức là làm sao để toàn bộ nhân viên và hệ thống đại lý hiểu, thực hiện thống nhất những giá trị, cam kết của doanh nghiệp khi tiếp xúc với khách hàng.

Từ việc đúng giờ, giữ lời hứa, lắng nghe nhân viên đến thực hiện cam kết với khách hàng, văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự tạo ra giá trị khi trở thành hành động thường xuyên, được thực hiện đồng bộ và có kết quả kiểm chứng.