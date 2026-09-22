Theo thông báo, cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ và PH được đề nghị có mặt trước giờ họp từ 10 - 15 phút. Đúng giờ, nhà trường đóng cổng nhằm bảo đảm trật tự, tránh tình trạng PH ra vào khi cuộc họp đang diễn ra. Những PH đến muộn đành bỏ lỡ cuộc họp.

Để khắc phục việc PH đi trễ, với những trường hợp không thể tham dự cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm sẽ chủ động thông tin, trao đổi lại những nội dung cần thiết để PH nắm bắt.

Quy định này không phải đột nhiên được đặt ra. Những năm học trước, từng xảy ra tình trạng một số PH đến muộn khiến cuộc họp bị ảnh hưởng. Từ thực tế đó, năm học này, nhà trường đề nghị PH dự họp đúng giờ.

Một quy định tưởng như rất bình thường, chỉ là đi họp đúng giờ, nhưng với không ít người, vì nhiều lý do, hóa ra lại không dễ thực hiện nếu không chủ động. Đi họp đúng giờ trước hết là tôn trọng nhà trường, giáo viên và những PH đã sắp xếp công việc để có mặt đúng thời gian. Đó cũng là cách mỗi người thể hiện sự nghiêm túc với hoạt động liên quan đến việc giáo dục con em mình.

Vì thế, việc một nhà trường đóng cổng đúng giờ họp không phải là sự cứng nhắc, máy móc mà là sự nghiêm túc, bởi quy định đã được thông báo trước và có phương án để những người vắng mặt vẫn nắm được thông tin cần thiết.

Câu chuyện ở Đắk Lắk rất đáng để các trường học khác tham khảo. Lâu nay, chuyện PH ở rất nhiều nơi khác đi họp muộn, trễ giờ không phải hiếm. Có khi chỉ vài phút, nhưng cộng lại từ nhiều người có thể khiến một cuộc họp mất đi sự tập trung và hiệu quả.

Trong môi trường giáo dục, sự nghiêm túc không chỉ nằm trong bài giảng hay nội quy dành cho học sinh. Nó cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như việc đúng giờ của người lớn.

Văn hóa đúng giờ không tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ việc mỗi người biết tôn trọng thời gian của mình và của người khác. Đôi khi, một cánh cổng đóng đúng giờ cũng là lời nhắc về điều tưởng như rất đơn giản ấy.