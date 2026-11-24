Tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026) diễn ra sáng 24.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Văn hóa đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử

Nhắc lại sự kiện lịch sử ngày 24.11.1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề xây dựng nền văn hóa của một quốc gia độc lập, tự do.

Đặc biệt, lời căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" đã trở thành tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng và tạo động lực của văn hóa đối với sự phát triển dân tộc.

Nhìn lại 80 năm, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định: "Văn hóa đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển".

Từ những lớp bình dân học vụ, phong trào xây dựng đời sống mới trong kháng chiến đến các tác phẩm văn học, nghệ thuật trên chiến trường, văn hóa đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí đấu tranh của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Trong thời bình, văn hóa tiếp tục góp phần củng cố tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc dân tộc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Nhiều di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; tiếng Việt, áo dài, ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam theo bước chân hội nhập đến với bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, thế hệ trẻ đang tiếp nối mạch nguồn văn hóa bằng những cách làm mới, từ đưa dân ca vào âm nhạc đương đại, phục dựng cổ phục đến kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh, hoạt hình và nền tảng số.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận văn hóa vẫn còn những lĩnh vực chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc. Đây là những vấn đề đặt ra đối với thế hệ hôm nay.

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo

Từ thực tiễn 80 năm xây dựng và phát triển, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh 5 bài học có giá trị bền vững: văn hóa phải đi trước, mở đường; nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa; giữ nguồn cội nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan; sự lãnh đạo của Đảng phải gắn với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo; văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, ông nhấn mạnh: "Văn hóa sinh ra từ đời sống nhân dân, phải trở về phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa gần dân thì trường tồn".

Đề cập yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng trí tuệ nhân tạo và không gian số đang làm thay đổi cách con người học tập, lao động, giao tiếp và cảm nhận cái đẹp. Vì vậy, bản sắc, giá trị, sức mạnh tinh thần ngày càng trở nên hệ trọng. Những thứ ấy chỉ có thể được hun đúc từ truyền thống văn hóa.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp nhắc nhở mỗi người Việt Nam: mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp; mình đã sống tử tế, trung thực, trách nhiệm hơn hay chưa; mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế.

Ông kêu gọi mỗi người Việt Nam cần trở thành một chủ thể sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần đưa văn hóa Việt Nam trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên mới.