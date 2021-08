20 giờ tối nay phát sóng chương trình 'Hát để sẻ chia' gây quỹ 'Triệu túi an sinh'

Tập 3 của chương trình “Sing for Life - Sing for Love - Hát để sẻ chia ” với chủ đề “Thư gửi xa nhớ” sẽ được lên sóng chính thức trên các nền tảng trực tuyến vào 20 tối nay (26.8) để gây quỹ "Triệu túi an sinh".