35.000 fan ký đơn kiến nghị để Taylor Swift được biểu diễn loạt hit cũ

Mới đây, chủ nhân hit Look what you made me do tiết lộ nhiều dự án của cô bị ảnh hưởng bởi Scooter Braun - quản lý của Justin Bieber đồng thời là người sở hữu bản quyền 6 album đầu của cô, không cho phép nữ ca sĩ biểu diễn hay sử dụng các ca khúc cũ. Chính rào cản ấy đã khiến Taylor Swift không có cơ hội hát lại những bản hit đã làm nên tên tuổi trên sân khấu American Music Awards hôm 24.11, nơi giọng ca 30 tuổi được tôn vinh là Nghệ sĩ của thập niên 2010.

Được biết, trong sự kiện American Music Awards sắp tới, Taylor Swift đã lên kế hoạch để biểu diễn lại loạt ca khúc gắn liền với sự nghiệp ca hát. Thế nhưng, Scooter Braun và Scott Borchetta (chủ hãng đĩa Big Machine Records mà Taylor Swift hợp tác trong quá khứ) đã yêu cầu hủy phần diễn vì vi phạm bản quyền. Đáng nói, bộ phim tài liệu được Taylor Swift bắt tay với “gã khổng lồ” Netflix cũng đứng trước nguy cơ phải sản xuất lại vì tác phẩm này sử dụng nhiều hit cũ của nghệ sĩ sinh năm 1989.

Scooter Braun (phải) cùng hãng đĩa cũ gây khó dễ khiến Taylor Swift khó lòng hát lại những bản hit đình đám một thời của cô ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Phần trình diễn tại American Music Awards cùng bộ phim tài liệu hợp tác cùng Netflix và tất cả sự kiện có ghi hình đều bị phụ thuộc vào sự cho phép của họ”, giọng ca người Mỹ ngậm ngùi bày tỏ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cũng cho biết Scooter Braun đề nghị cô hủy kế hoạch thu âm lại toàn bộ sáu album đầu tay nếu muốn các dự án trên được cấp phép. Thông qua bài đăng trên mạng xã hội, Taylor Swift kêu gọi người hâm mộ cùng đồng nghiệp phản đối hành động nói trên.

Việc thần tượng không thể đường đường chính chính biểu diễn lại các ca khúc do mình tạo ra đã khiến fan của Taylor Swift không khỏi bức xúc và phẫn nộ với cách hành xử của Scooter Braun cũng như hãng đĩa cũ của nữ ca sĩ. Đặc biệt, một fan tên Jade Rossi đã soạn bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi mọi người cùng ký tên với hi vọng ngôi sao 8X sẽ đòi lại những “đứa con tinh thần” tâm huyết của mình.

Theo The Hollywood Reporter, bản kiến nghị trên đã nhận được khoảng 35.000 chữ ký sau 3 giờ đăng tải. Trong văn bản này, Jade Rossi thẳng thừng gọi Scooter Braun và hãng đĩa cũ của Taylor Swift là những kẻ phân biệt giới tính, lạm dụng quyền lực và kiếm chuyện để tống tiền. “Việc không cho phép Taylor Swift sử dụng âm nhạc của mình trong bất kỲ hình thức nào thể hiện sự thao túng cũng như đói khát quyền lực trước những sản phẩm âm nhạc mà cô ấy đã viết”, bản kiến nghị nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Jade Rossi cũng tuyên bố hùng hồn trong văn bản vừa đăng tải: “Việc cho phép họ dễ dàng thoát khỏi vấn đề này sẽ lại tiếp tay cho sự phân biệt giới tính đáng kinh tởm của nền công nghiệp âm nhạc cũng như sự thao túng đối với những nghệ sĩ trẻ và mới ra mắt, những người chỉ đơn thuần muốn tạo ra nghệ thuật”.

Fan của nữ ca sĩ quyết tâm đòi lại công bằng cho thần tượng bằng bản kiến nghị cùng nhiều hành động tích cực ủng hộ nữ ca sĩ trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, hôm 30.6, hãng thu âm Big Machine Records bị thâu tóm với giá 300 triệu USD. Oái ăm hơn, nhân vật chi số tiền khủng này lại là Scooter Braun. Nhờ mua lại Big Machine Records, số phận của 6 album mà Taylor Swift thực hiện tại Big Machine Records gồm: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 và Reputation sẽ do một tay người này định đoạt. Đối diện với nguy cơ mất trắng di sản âm nhạc của mình, giọng ca Me! đã đăng đàn chỉ trích công ty cũ và cho biết cô cảm thấy nực cười khi chủ sở hữu mới của những album mình từng tâm huyết tạo ra lại là kẻ đã luôn bắt nạt, thao túng và tìm cách phá hủy tâm huyết của cô.

Tháng 8 vừa qua, Taylor Swift đã phát hành album thứ 7 mang tên Lover với hãng đĩa mới. Đây cũng là sản phẩm mà người đẹp được sở hữu bản quyền gốc. Album của giọng ca 30 tuổi đã nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả yêu nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục đồng thời trở thành album bán chạy nhất làng nhạc Mỹ trong năm 2019 (tính đến hiện tại) với doanh số 500.000 bản chỉ sau 2 ngày lên kệ.