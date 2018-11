Á hậu Vũ Hoàng My: 'Ở nước ngoài, tôi lăn lộn rất nhiều'

Những ngày này, Á hậu Hoàng My đang có mặt tại Đà Nẵng để tham gia khóa học sản xuất phim trong chương trình Gặp gỡ mùa thu 2018 sau thời gian theo đuổi dự án phim tài liệu Giải mã trí thông minh Do Thái. Trước đó, người đẹp từng học về diễn xuất và đạo diễn ở New York Film Academy (Học viện phim New York) nhưng chưa từng tham gia bất kỳ khóa học làm phim nào ở Việt Nam.

Nơi ở của tôi tại Israel từng xảy ra xả súng