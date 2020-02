Angie Chau, người kể chuyện thầm lặng

Angie Chau thuộc thế hệ nhà văn Việt Nam thứ hai tại Mỹ. Tuyển tập truyện ngắn Quiet As They Come của chị (được xuất bản bởi IG Publishing vào năm 2010) vừa được dịch sang tiếng Việt và mới ra mắt với tựa đề Những người thầm lặng (NXB Tổng hợp).