Anti fan không hề hối hận trước cái chết của Sulli

Đúng như lịch chiếu đã công bố, tối 16.11, Unanswered Questions tập mang tên “The Rumor of the Rumor of the Rumor, Who Killed Jin Ri" (tạm dịch: Tin đồn nối tiếp tin đồn, ai là người giết Jin Ri - tên thật của Sulli), đã chính thức phát sóng. Đặc biệt, đoạn phỏng vấn các anti fan cảm nhận của họ sau khi cựu thành viên f(x) quyết định quyên sinh gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Khi nhận câu hỏi vì sao lại viết những bình luận ghen ghét trên Instagram của Sulli, cư dân mạng A nói: “Bạn biết đấy, nếu tôi để lại bình luận ghét bỏ cô ấy là từ 10 tuần trước, tôi sẽ xin lỗi hàng trăm lần, nhưng tôi đã viết chúng từ hơn 100 tuần trước rồi. Tôi phải làm gì cho vừa lòng khi mấy người lại đào nó lên bây giờ?”. Lúc bị ê-kíp Unanswered Questions chất vấn các nhận xét về cơ thể Sulli mang tính ác ý và có thể cấu thành tội quấy rối tình dục, A đáp trả: “Vậy nếu có ác ý thì sao? Tôi chỉ có ý khuyên là Sulli đã đủ xinh đẹp rồi, vì vậy cô ấy không nên làm những hành động kỳ lạ nào khiến mình xấu xí thôi”.

Sinh thời, Sulli chịu đựng nhiều bình luận khiếm nhã và miệt thị nặng nề trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một anti fan gọi tắt là B thì còn xem các ý kiến quấy rối tình dục Sulli của mình là mua vui. Hơn nữa, anh ta không nghĩ rằng trò đùa của mình có tác động gì đến cô. B chia sẻ: “Đó là đùa thôi mà. Sulli là một cô gái nhưng tôi nghĩ cô ấy có tinh thần mạnh mẽ hơn một người đàn ông. Vì vậy, tôi nghĩ ngay cả khi tôi để lại bình luận như vậy thì cô ấy sẽ không quan tâm nhiều đâu”.

B nói thêm: “Ngoài ra thì tôi còn nghĩ mấy người nổi tiếng là như thế này: Họ không chỉ biết nhận tình yêu thương và sự quan tâm, mà còn cũng phải biết chịu đựng những bình luận tiêu cực nữa chứ. Đổi lại, chẳng phải họ được tận hưởng một cuộc sống tốt nhất với quần áo đẹp, xế xịn và mọi thứ đều tuyệt vời sao?”.

Những người từng chỉ trích nghệ sĩ quá cố hiện không hề cảm thấy có lỗi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một anti fan khác, tạm gọi là C, cũng đồng ý với quan điểm người nổi tiếng phải quen với việc bị ghét bỏ và chấp nhận bình luận độc hại như là một phần của nghề nghiệp. C kể: “Vâng, tôi có gọi Sulli là một kẻ hám fame, nhưng cô ấy cũng thừa nhận bản thân thích gây chú ý mà. Đó thực sự không phải là bình luận ghét bỏ gì cả. Tôi không hề bảo cô ấy đi chết”. C nhấn mạnh: “Làm sao mà bạn có thể trở thành người nổi tiếng nếu tâm lý lại yếu đuối như vậy? Bạn phải thể hiện mình trước công chúng chứ”.

Phía Unanswered Questions tiếp cận một YouTuber tên Bepon tự nhận mình là "bạn trai" của Sulli sau khi cô qua đời. Tuy nhiên, tất cả chỉ là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý. Anh bày tỏ: “Sự ghét bỏ đi kèm với danh vọng, vì vậy người nổi tiếng phải chịu đựng được. Thành thật mà nói, nếu bạn cứ than vãn về những bình luận ghét bỏ, thì có thể chọn một nghề nghiệp khác, đừng có làm một người nổi tiếng”.

Một số người còn cho rằng việc bị đem ra làm "bia" cho dư luận bàn tán, gạch đá là bản chất nghề nghiệp của nghệ sĩ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Loạt câu trả lời trên khiến công chúng Hàn Quốc bức xúc. Không ít cư dân mạng quốc tế lo lắng cho các sao xứ kim chi trước nền văn hóa anti fan đầy thù hằn và không có dấu hiệu thuyên giảm sau sự ra đi của Sulli.