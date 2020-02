Áo dài từ làng ra phố

Những bức ảnh chụp áo dài nam được lan truyền rất nhanh trong nhóm Đình làng Việt. Trong đó có nhiều áo dài nam do nghệ nhân Đỗ Minh Tám (làng Trạch Xá, H.Ứng Hòa, Hà Nội) may. Ông Tám không mở cửa hiệu trên phố mà vẫn tiếp tục may ở làng. “Tôi chỉ nhận may tại nhà, không gia công cho ai. Mấy năm nay, tôi tập trung may áo dài nam. Trong làng cũng còn nhiều người nhận may áo dài như tôi”, ông Tám chia sẻ.