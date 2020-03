Bác sĩ nói về Vũ Khắc Tiệp: Không chấp hành tốt thì phải cách ly tập trung

Đồng thời, bác sĩ Thanh Trung cho biết không riêng gì trường hợp của Vũ Khắc Tiệp, một số cá nhân khi bị yêu cầu cách ly tập trung cũng có những hành động phản ứng. Ông cho rằng những trường hợp này gặp rất nhiều trong ngành y tế và khẳng định: “Đối với ngành y tế, là ngành đặc thù nên mình phải chấp nhận. Chúng tôi cứ làm đúng trách nhiệm, chuyên môn của mình. Trong các clip báo chí quay, anh em trong ngành cũng mềm mỏng lắm chứ không đến nỗi căng thẳng lắm đâu, vì đây cũng là trách nhiệm của anh em. Dư luận cũng đã ném đá nhiều quá rồi. Tôi thấy Vũ Khắc Tiệp nhận ra lỗi của anh ấy rồi nên mình hãy tạo điều kiện tối đa và không đụng đến nữa”.

“Về mặt cơ quan nhà nước, tôi cũng không được phát biểu về vấn đề cá nhân mà chỉ thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Nếu anh có nói gì đó, hay xúc phạm thì chúng tôi nghĩ rằng do anh ấy bức xúc nên nói vậy thôi. Người bức xúc thì thường họ không giữ được bình tĩnh. Vũ Khắc Tiệp muốn nói tôi như thế nào cũng được vì tôi chỉ làm đúng theo công việc chung, vì cộng đồng, pháp luật quy định. Anh ấy có nói xấu cũng được, chuyện đó không quan trọng đối với chúng tôi. Lúc trước chúng tôi điều trị ở bệnh viện, khi bệnh nhân chửi trên đầu mình chửi xuống, chúng tôi xem đó là bình thường, mình phải lắng nghe và giải thích, đó là phương pháp chúng tôi chọn”, ông Trung nói thêm.

Trước đó, trong một đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ, Vũ Khắc Tiệp bày tỏ thái độ khó chịu, cho biết phòng ngột ngạt. Giải thích về điều này, bác sĩ Trương Thanh Trung cho biết: “Đó là do cảm nhận của từng người. Vì người ta ở nhà là chung cư cao cấp, có máy lạnh, có khuôn viên cây cối rồi nên vào phòng 80m2 một mình thì chuyện cảm thấy ngột ngạt là bình thường. Nhưng đối với ngành này, ngay từ đầu chính phủ mình cũng như ngành y tế chữa vì nhờ có không khí thông thoáng, không dùng máy lạnh, đặc biệt là máy lạnh trung tâm vì sẽ đưa vi trùng đi khắp nơi”.

Thẳng thắn chia sẻ về chuyện cách ly lấy thành tích, ông Trung cho biết đó là do cách nghĩ của Vũ Khắc Tiệp và khẳng định đội ngũ y bác sĩ đã chấp hành đúng những quy định của pháp luật. “Nếu chúng tôi xử lý sai, bản thân chúng tôi cũng bị người dân đánh giá. Cách ly thì phải cách ly, dù một ngày cũng phải cách ly. Do diễn biến tình hình dịch ở Ý cấp độ tăng lên và ở Việt Nam mình các nghệ sĩ đi sự kiện đó về và có văn bản của thành phố phải khai báo để kiểm soát dịch bệnh. Đó là lý do trường hợp của Vũ Khắc Tiệp nâng cấp cách ly lên cấp 3. Chúng tôi làm đúng quy định thôi. Một điều nữa là ai chấp hành tốt thì mình vẫn để như vậy, còn không chấp hành tốt thì buộc chúng tôi phải đưa đi cách ly tập trung, cho dù còn một ngày, đó là kỷ luật của việc cách ly cho cộng đồng. Vì nếu anh không tuân thủ và lỡ anh có bệnh thì sẽ lây lan rất lớn”, ông Trung nói.