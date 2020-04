Bậc thầy ballet thế giới Wilhelm Burmann ra đi vì Covid-19

Ngày 1.4 (giờ địa phương), Reuters đưa tin Wilhelm Burmann, bậc thầy múa ballet đã qua đời ở tuổi 80 khi đang điều trị biến chứng của căn bệnh Covid-19 tại bệnh viện Mount Sinai West ở New York (Mỹ). Ông ra đi trong lặng lẽ vào hôm 31.3 và sau khi mọi thứ đã xong xuôi, báo chí mới hay biết về cái chết của bậc thầy ballet khi Jane Haugh - một người bạn của ông tiết lộ thông tin.

Được biết bạn bè, đồng nghiệp của Wilhelm Burmann định tổ chức tang lễ cho ông thật đặc biệt để tưởng nhớ lại sự nghiệp múa ballet lẫy lừng mà ông đã gầy dựng gần bốn thập niên qua nhưng do tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 , mọi việc bất thành. Jane Haugh cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch để tưởng nhớ cuộc đời ông ấy nhưng không ai có thể làm gì được vào lúc này".

Chỉ còn vài ngày nữa là Willy - tên gọi thân mật mà bạn bè, đồng nghiệp dùng để gọi Wilhelm Burmann, bước sang tuổi 81. Reuters cho hay ông đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật múa ballet qua việc giảng dạy nghề này cho rất nhiều học viên. Thời kỳ cuối của sự nghiệp, Wilhelm Burmann mở đều đặn 5 buổi dạy/tuần cho đến khi các lớp học múa phải ngừng lại do dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Bậc thầy này đã đào tạo ra những học viên xuất sắc như Julio Bocca và Alessandra Ferri của Nhà hát Ballet Mỹ (New York) hay Wendy Whelan và Maria Kowroski của công ty múa New York City Ballet.