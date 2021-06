Bảo tàng Đức phục dựng con tàu Noah vượt đại hồng thủy

Trẻ em sẽ thích thú với những bí ẩn về con tàu Noah, về trận đại hồng thủy trong quá khứ khi đặt chân đến khu mới có tên ANOHA Children’s World của Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Berlin (Đức), bắt đầu phục vụ từ 27.6.

Nhân viên bảo tàng chế những chiếc hòm nhỏ nổi trên “trận đại hồng thủy” giả, có cả những hoạt động giúp giải cứu 150 loài động vật được hơn 10 nghệ sĩ sắp đặt làm ra từ vật liệu tái chế như muỗng, máy pha cà phê, thảm hoặc dè chắn bùn xe đạp… Các du khách nhí có thể ôm ấp con lười khổng lồ, bò qua cơ thể ngoằn ngoèo của con trăn Nam Mỹ hoặc ngồi nghỉ ngơi trên một con bạch tuộc mắt vàng.

ANOHA Children’s World được xây dựng đối diện với tòa nhà chính của Bảo tàng Do Thái trên một không gian rộng 2.700 m. Theo kế hoạch, khu này mở cửa vào tháng 5.2020 nhưng trì hoãn đến nay do đại dịch Covid-19. ANOHA Children’s World nhắm đến những du khách nhí từ 3 - 10 tuổi, bởi những khu khác của Bảo tàng Do Thái chủ yếu phục vụ người lớn và thanh thiếu niên. Ngoài việc mang đến cho trẻ em không gian rộng rãi để vui chơi và sáng tạo, bảo tàng còn cố gắng giúp các em nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ trái đất , đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu. Ane Kleine-Engel, người phụ trách khu ANOHA Children’s World, nói với AP rằng bảo tàng cũng giúp giáo dục trẻ em về sự bình đẳng, đa dạng trong cuộc sống.

Bảo tàng Do Thái là nơi khái quát toàn bộ lịch sử người Do Thái ở Đức Ảnh: Arch Daily

Bảo tàng Do Thái ở Berlin có diện tích lên đến 15.000 m, được coi như “bách khoa toàn thư”, nơi trưng bày, tôn vinh những gì liên quan đến người Do Thái. Chính thức mở cửa từ tháng 9.2001, bảo tàng Do Thái ở Berlin nổi tiếng với một tổ hợp kiến trúc quy mô và hoành tráng, bao gồm hai khu nhà. Khu nhà cổ được xây theo phong cách kiến trúc Baroque do kiến trúc sư Phillip Gerlach thiết kế vào thế kỷ 18. Hiện tại khu này là khu vực sảnh, mua vé, cửa hàng lưu niệm và là nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề đặc biệt. Khu nhà mới là nơi trưng bày chính của bảo tàng do kiến trúc sư Daniel Libeskind bắt đầu thiết kế theo lối phi kết cấu từ năm 1989.