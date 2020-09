Barry Jenkins đạo diễn phần phim mới của 'The Lion King'

Theo Variety ngày 30.9, Disney tiếp tục lấy Pride Lands (Vùng đất vua) làm bối cảnh cho phần tiếp theo của The Lion King (tựa Việt: Vua sư tử). Barry Jenkins, nhà làm phim đứng sau thành công của Moonlight và If Beale Street Could Talk, sẽ đạo diễn bộ phim.

Barry Jenkins chia sẻ: "Tuổi thơ của tôi gắn liền với những nhân vật trong The Lion King. Tôi vui mừng vì có cơ hội hợp tác với Disney để mở rộng câu chuyện tuyệt vời về tình bạn, tình yêu và đậm nét văn hóa châu Phi này".

Lion King năm 2019 gặt hái doanh thu phòng vé "khủng" cho Disney Ảnh: Disney

Bộ phim sẽ là phần tiếp theo của bản làm lại năm 2019, thay vì phim hoạt hình năm 1994. Hiện, Disney chưa công bố ngày phát hành phần tiếp theo. Variety cho hay, với tình hình biến động của dịch Covid-19 , đạo diễn Barry Jenkins cũng không rõ khi nào quá trình sản xuất bắt đầu.

Theo thông tin từ Screen Rant, phần phim mới sẽ tập trung vào những năm đầu trị vì của Mufasa - cha của Simba, người đã qua đời trong The Lion King phiên bản năm 2019. Jeff Nathanson quay trở lại viết kịch bản cho phần tiếp theo.

Dàn diễn viên lồng tiếng của phần phim mới bao gồm Donald Glover trong vai Simba, Beyoncé trong vai Nala, Billy Eichner và Seth Rogen lần lượt đảm nhận nhân vật Timon và Pumbaa, James Earl Jones lồng tiếng cho Mufasa...