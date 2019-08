Bắt nữ diễn viên xem mình 'tự sướng', 'ông trùm' Hollywood tiếp tục vướng lao lý

Thẩm phán của Tòa án quận Alison Nathan (Mỹ) vừa bác kháng cáo của Harvey Weinstein . Kết quả này được phía tòa án đánh giá là “thận trọng và thuyết phục” sau nhiều lần xem xét các tình tiết liên quan.

Ông trùm phim ảnh Hollywood bị buộc tội kinh doanh tình dục khi thành lập đường dây "mua bán thân xác phụ nữ" với các đối tượng là ca sĩ, diễn viên mong được đổi đời ở Hollywood. Đổi lại việc qua đêm, họ nhận về sự ủng hộ cũng như những cơ hội nghề nghiệp tại kinh đô giải trí khắc nghiệt bậc nhất thế giới

Trả lời về những kháng cáo của Harvey Weistein, nữ thẩm phán Alison Nathan cho rằng “không đủ thuyết phục” để làm chậm tiến trình của vụ án. Bà còn nói thêm rằng với loạt bằng chứng và cáo buộc đã làm mạnh hơn việc buộc tội Harvey Weistein.

Được biết, phán quyết trên liên quan đến một vụ kiện dân sự do nữ diễn viên Kadian Noble khởi kiện vào năm 2017. Kadian Noble cáo buộc nhà sáng lập hãng phim Weistein đã quấy rối và ép buộc mình xem ông ta thủ dâm tại một khách sạn ở Cannes (Pháp) năm 2014.

Kadian Noble mạnh mẽ lên tiếng tố cáo Harvey Weistein Ảnh: REUTERS

Nữ diễn viên khai trước tòa rằng cô đồng ý thực hiện các hành vi trên vì hi vọng mình sẽ được sự "dìu dắt" vào thế giới giải trí. Đặc biệt, lý do thuyết phục hơn để Harvey Weistein có thể duy trì các hoạt động quấy rối của mình đối với các cô gái trẻ chính là quyền lực và các mối quan hệ tại Hollywood.

Hiện tại, phía nhà làm phim “lắm tài nhiều tật” này phủ nhận tất cả cáo buộc về tội tấn công và quấy rối tình dục . Về phía đại diện của Kadian Noble, luật sư Jeffrey Herman cho biết sau phiên điều trần đầu năm nay, khách hàng của ông đã chuyến đến Los Angeles cùng với cô con gái 12 tuổi để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Được biết, Harley Weinstein đã phải đối mặt với hơn 80 cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục, hãm hiếp hoặc tấn công tình dục. Các bị hại lần lượt lên tiếng, bao gồm: Kate Beckinsale, Cate Blanchett, Cara Delavingne, Rose McGowan, Uma Thurman và Mira Sorvino.

Được biết, sau hàng loạt bê bối này, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã quyết định khai trừ Harvey Weinstein khỏi tổ chức. Bên cạnh đó, Viện hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh cũng quyết định ngừng cộng tác với bất kỳ hình thức nào cùng nhà sản xuất này. Thậm chí, người này còn bị sa thải khỏi hãng Weinstein, công ty do chính ông sáng lập.

Harvey Weinstein là một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất Hollywood. Tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim đình đám như: Sex, Lies and Videotape, The Crying Game, Pulp Fiction, Heavenly Creatures, Flirting with Disaster và Shakespeare in Love. Đặc biệt, nhà sản xuất “lắm tài nhiều tật” này từng đoạt giải Oscar với tác phẩm Shakespeare in Love gây nhiều tiếng vang.