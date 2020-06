Bê bối tình dục ảnh hưởng tới giải Nobel Văn học 2018 sắp lên phim

Năm 2018, Viện Hàn lâm Thụy Điển (chủ trì giải Nobel hằng năm) gặp một phen lao đao và mất uy tín không chỉ bởi vấn đề tài chính mà còn bởi bê bối tình dục gây chấn động truyền thông của một số thành viên trong Viện. Nữ nhà báo điều tra người Thụy Điển Matilda Voss Gustavsson, hiện đang làm việc cho nhật báo Dagens Nyheter, đã đào sâu vào những chi tiết bê bối đó qua cuốn sách mang tên The club. Ngày 22.6 (giờ địa phương), Hollywood Reporter cho biết biên kịch người Đan Mạch Maren Louise Käehne sẽ chuyển thể quyển sách của Matilda Voss Gustavsson lên màn ảnh rộng thời gian tới.

Do đó, giải Nobel Văn học 2019 đã làm một việc chưa có tiền lệ, đó là trao giải đúp cho cả hai cây bút thắng cuộc.

Trước bê bối tình dục ở giải Nobel, biên kịch Maren Louise Käehne từng chấp bút kịch bản cho phim chạm đến vấn đề sex là Queen of hearts

Đáng chú ý trong vụ bê bối tình dục đó, ông Jean-Claude Arnault, vốn có mối quan hệ mật thiết với các thành viên trong Viện Hàn lâm bị bỏ tù 2 năm 6 tháng. Những vết nhơ bên trong Viện nói riêng và giới trí thức châu Âu nói chung đã được Matilda Voss Gustavsson vạch trần trong The club một cách tỉ mỉ. Biên kịch Maren Louise Käehne đã nắm bắt tinh thần đó của nguyên tác với mong muốn làm một bộ phim có nội dung đầy tính hiện thực. Bà chia sẻ với truyền thông: "The club kể câu chuyện của những kẻ lạm quyền và những gì xảy ra khi con người bị tước đoạt quyền được nói".

Đây không phải lần đầu tiên biên kịch Maren Louise Käehne chạm tay đến vấn đề về sex từ giải thưởng Nobel hay những thứ cấm kỵ đằng sau nó. Trước đó, bà đã viết kịch bản cho bộ phim cũng lấy đề tài về sex đó là Queen of hearts do nhà làm phim May el-Toukhy chỉ đạo. Tác phẩm này được Đan Mạch chọn và gửi đi tranh giải Oscar 2020 nhưng không được đề cử.