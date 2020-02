Bích Phương và nhiều nghệ sĩ Việt hoãn show vì dịch bệnh Corona

Cụ thể, phía giọng ca sinh năm 1989 cho biết để đảm bảo an toàn, cô và ê-kíp buộc phải đưa ra quyết định hoãn bán vé ngày 31.1. Cũng trong livestream của mình, cô tâm sự: “Hiện tại, bệnh dịch đang rất hoành hành và khó kiểm soát. Sau khi họp cùng ê-kíp, tôi rất tiếc phải đưa ra thông báo với mọi người rằng tôi phải hoãn ngày mở bán vé concert lại. Tôi cũng muốn mọi người "đi đu đưa" phải có sức khỏe trước đã. Chúng ta làm gì cũng cần sức khỏe. Mở bán vé trong thời điểm này cũng nguy hiểm cho các bạn và cần bảo vệ cho sức khỏe của tôi nữa”.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả tiếc nuối song vẫn ủng hộ quyết định của giọng ca Gửi anh xa nhớ. Một tài khoản nêu quan điểm: “Tuy buồn nhưng thấy chị và ê-kíp tâm lý thực sự, sức khỏe mọi người vẫn là trên hết. Bọn em vẫn luôn sẵn sàng mọi lúc chuẩn bị "đu đưa" với chị". “Chị đừng buồn nha. Dù sao sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà. Chị và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe", khán giả khác chia sẻ. Một tài khoản đồng tình: “Chị luôn lựa chọn đúng đắn".

Không riêng gì Bích Phương, nhiều nghệ sĩ khác cũng phải hủy bỏ lịch trình vì dịch bệnh Corona. Trên trang cá nhân, Erik thông báo: “Do tình hình dịch bệnh Corona hiện đang diễn biến phức tạp, và WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp nên show của Erik dự kiến diễn ra tại Công viên châu Á Đà Nẵng ngày 1.2 sẽ bị hoãn lại đến đầu tháng 3 vì lý do an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người. Sức khỏe là trên hết nhưng Erik cũng rất buồn và gửi lời xin lỗi mọi người nhiều”. Trong thời điểm này, ca sĩ Mỹ Linh cũng hoãn lớp học nghệ thuật đến 8.2 mới hoạt động lại.