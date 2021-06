Biến nhà thành sàn tập múa giữa dịch Covid-19

Hãng phim Warner Bros. sẽ sản xuất phim hoạt hình lấy bối cảnh từ thế giới của cuốn sách nổi tiếng Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of The Rings) của tác giả J.R.R Tolkien, theo Reuters.

Sau 14 năm, chương trình truyền hình Keeping Up with the Kardashians làm nên tên tuổi của Kim Kardashian và các thành viên gia đình vừa giã từ khán giả hôm 10.6, theo Reuters.

Trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Ed Warren (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) phát hiện vật tổ phù thủy bên dưới một căn nhà, khiến cho gia đình bị quỷ ám. Ngay sau đó, tai ương cũng ập xuống đôi vợ chồng này.