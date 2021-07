Billie Eilish được khen ngợi khi ra album mới 'Happier Than Ever'

Nối tiếp thành công của album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ra mắt năm 2019, Billie Eilish vừa giới thiệu album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp mang tên Happier Than Ever (tạm dịch: Hạnh phúc hơn bao giờ hết). Sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca người Mỹ bao gồm 16 ca khúc, do chính cô sáng tác cùng anh trai Finneas O'Connell.