'Birds of Prey': Cuộc trỗi dậy của nữ quái Harley Quinn hậu chia tay Joker

Trong khi cả thế giới đang đổ dồn sự quan tâm đến “bom tấn” Joker, một nhân vật phản diện khác trong vũ trụ điện ảnh DC Comics đang chuẩn bị trình làng. Điên rồ, cực đoan và đam mê giết chóc là những điều khán giả ấn tượng khi nhắc đến nữ quái Harley Quinn.

Trở lại trong tác phẩm độc lập của mình, bạn gái Joker gây sốc khi thành lập một nhóm băng đảng toàn nữ quái, lấy cảm hứng từ biệt đội siêu anh hùng Birds of Prey. Thay vì luôn sát cánh cùng "hoàng tử tội phạm" Joker, Harley Quinn khiến người xem thích thú khi kết hợp với những cô nàng nóng bỏng nhưng không kém phần nổi loạn trong phần phim này.

Đáng chú ý, khác với việc khắc họa tình cảm lãng mạn của cặp đôi quái nhân, Birds of Prey đảo lộn cốt truyện và chuyển sang hướng tình cảm đồng đội. Đặc biệt, tác phẩm về nhóm nữ quái này được biên kịch, đạo diễn và sản xuất bởi phụ nữ. Song, trailer của phim cũng nhấn mạnh đến việc Harley Quinn đấu tranh tư tưởng để từ bỏ Joker và vượt qua nỗi đau cùng những người phụ nữ mạnh mẽ.

Harley Quinn cùng biệt đội nữ giới trong tác phẩm thứ 8 của DC Comics Ảnh: DC Comics

Xuyên suốt trailer, nhịp điệu của Birds of Prey được dẫn dắt bởi một ca khúc vui tươi và sôi nổi. Đây được xem là động thái có chủ ý của hãng Waner Bros. trong việc xoa dịu dư luận khi loạt phim về nhân vật phản diện có yếu tố bạo lực đang trở thành chủ đề gây tranh cãi . Theo đó, các yếu tố hài hước cũng được pha trộn và tận dụng trong nhiều tình tiết phim. Nếu Birds of Prey thành công khi ra rạp, DC Comics chắc chắn sẽ sở hữu một biểu tượng nữ quyền mới trong làng điện ảnh.

Lần đầu tiên được giới thiệu trong tập phim Batman: The Animated Series, nguời tình Joker không có gì đặc biệt ngoài vai trò là một tay sai của tên hề nổi danh. Tuy nhiên, cô nhanh chóng được yêu thích bởi những nhà sáng tạo nội dung như Paul Dini và Bruce Timm.

Từ đây, mối quan hệ lãng mạn giữa nữ quái và gã hề sát nhân được gắn kết và trở thành điểm cốt lõi trong series Người Dơi . Sau đó, nhân vật này được đưa vào truyện tranh trong bộ Batman Adventures số 12. Một phiên bản khác về cuộc tình của cặp đôi làm nên nguồn cảm hứng của các tác phẩm điện ảnh sau này chính là bộ truyện Mad Love. Tác phẩm kể về Harley Quinn từ lúc bị lạm dụng tình dục ở đại học đến khi bắt đầu mối quan hệ với bạn trai.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn là tên gọi đầy đủ của bộ phim thứ 8 thuộc vũ trụ điện ảnh DC Comics. Tác phẩm do Cathy Yan làm đạo diễn và được biên kịch bởi Christina Hodson. Tiếp tục đảm nhận vai chính trong phần này là nữ diễn viên người Úc Margot Robbie. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của các tên tuổi như: Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Ewan McGregor…