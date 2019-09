Rạp phim Mỹ cấm khán giả cải trang thành Joker vì lo sợ xả súng

Trong những ngày qua, báo chí Mỹ phản ánh về việc hệ thống rạp chiếu Landmark tăng cường nhiều biện pháp đối với các khán giả có ý định cải trang thành gã hề Joker trong bộ phim cùng tên nhằm ngăn chặn những điều đáng tiếc xảy ra.

Theo đó, các rạp chiếu này cấm không cho khán giả mang mặt nạ, vũ khí dạng đồ chơi hay thậm chí là ăn mặc y chang Joker bước vào bên trong. Tuy đến ngày 4.10 tác phẩm của đạo diễn Todd Phillips mới trình làng khán giả nhưng các rạp chiếu phim và cả hãng phim phát hành tác phẩm là Warner Bros. đều ra sức đề phòng những trường hợp xấu nhất.

Tài tử 45 tuổi Joaquin Phoenix có vai diễn xuất sắc tiếp theo trong sự nghiệp nhờ hóa thân thành gã hề Joker. Nhiều cây bút phê bình dự đoán rất có thể nam diễn viên sẽ nhận được đề cử Oscar 2020 Ảnh: Warner Bros.

Joker, tác phẩm thắng giải thưởng cao quý nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76 là Sư tử vàng được chuyển thể từ truyện tranh của DC. Tuy chỉ được đầu tư kinh phí 55 triệu USD nhưng giới chuyên gia phòng vé dự đoán sẽ gặt hái 80 triệu USD doanh thu nội địa trong tuần đầu ra mắt. Lấy bối cảnh thập niên 1980 ở thành phố giả tưởng Gotham, phim kể về anh hề Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix đóng) dần trở nên điên loạn khi bị xã hội khước từ. Tác phẩm có nhiều cảnh bạo lực, tâm lý nặng đô gắn với Joker nên nó bị lo ngại sẽ gây kích động cho nhiều khán giả Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm liên quan đến súng đạn diễn ra thường xuyên ở đất nước này.

Giám đốc hệ thống rạp Landmark là Ted Mundorff trả lời báo chí rằng sở dĩ cụm rạp làm như vậy một phần vì lo ngại bạo lực, một phần do Joker có cách thể hiện quá u ám nên ông muốn các "thượng đế" của mình thấy thoải mái khi ngồi trong rạp.

Đạo diễn Todd Phillips tin rằng khán giả sẽ nắm bắt được ý nghĩa ẩn sâu của tác phẩm Joker Ảnh: Warner Bros.

Vấn đề mà tác phẩm độc lập này vướng phải là nó bị "vạ lây" bởi vụ xả súng ở thành phố Aurora, bang Colorado năm 2012. Năm đó, khi tác phẩm về Người Dơi là The Dark Knight Rises được chiếu, một nhân vật cải trang thành tên hề bước vào rạp và xả súng. Vụ thảm sát dẫn đến 12 người chết và nhiều người bị thương. Cũng theo The Hollywood Reporter, kể từ khi đó, khán giả, hay thậm chí nhân viên của rạp chiếu đeo mặt nạ, vẽ mặt cười, mang theo các vật dụng đáng nghi như tên sát nhân năm xưa là bị bộ phận an ninh mời ra ngoài.

Ngoài hệ thống rạp Landmark, hệ thống rạp AMC của Mỹ cũng phát đi thông cáo cho biết họ "làm việc dựa trên sự tuân thủ pháp luật ". Nếu Landmark không cho khách ăn mặc giống Joker thì AMC lại cho phép điều đó, nhưng với điều kiện không đeo mặt nạ, không vẽ mặt hay bất cứ thứ gì che đậy khuôn mặt, đồng thời không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Trước khi tác phẩm làm về kẻ thù truyền kiếp của Người Dơi được chiếu, nhiều gia đình có người thân bị sát hại năm đó gửi thư đến Warner Bros. với mong muốn chống lại tình trạng bạo lực có khả năng tái diễn. Theo The Guardian, Sandy Phillips, người mẹ có con gái bị giết hại năm 2012 chia sẻ: "Lo lắng của tôi đó là có một kẻ nào đó đang lởn vởn ngoài kia, mà ai biết được chỉ một hay là rất nhiều người nữa, sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ phim này và lên ý định thảm sát tập thể ngay trong rạp chiếu một lần nữa. Nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy hoảng".

Rạp chiếu diễn ra vụ thảm sát cách nay 7 năm ở Aurora dĩ nhiên sẽ không chiếu Joker. "Ông lớn" Warner Bros. cũng như nhiều rạp chiếu khác gửi lời cảm thông sâu sắc đến những gia đình bất hạnh, đồng thời hứa sẽ làm hết mình để chống lại những kẻ có âm mưu đen tối.