Bom tấn điện ảnh 200 triệu USD được kỳ vọng vực dậy phòng vé Trung Quốc

Ba tên tuổi lớn của điện ảnh Hoa ngữ là Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca hợp sức chỉ đạo bom tấn The Battle at Lake Changjin có sự góp mặt của dàn sao đình đám xứ Trung như Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Kinh, Lý Thần, Chu Á Văn... Trước khi chiếu ở thị trường đại lục là ngày 12.8 tới, khán giả xứ Trung dành rất nhiều sự quan tâm đối với bộ phim lịch sử này.

Phim The Battle at Lake Changjin có nhiều đại cảnh hoành tráng

Phim diễn ra vào thập niên 1950 dựa trên sự kiện lịch sử có thật, ca ngợi người lính Trung Quốc. Chủ đề của phim giống với tác phẩm của điện ảnh Trung Quốc năm rồi là Bát bách (The Eight Hundred - đạo diễn Quản Hổ). Bát bách là "quả bom" phòng vé đại lục trong năm 2020 khi thu về hơn 3,1 tỉ nhân dân tệ. Tác phẩm của bộ ba đạo diễn sắp tới được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn The Eight Hundred tại phòng vé quê nhà khi mà thời gian qua, tình hình kinh doanh phim ảnh ở thị trường phim Trung Quốc có phần ảm đạm.