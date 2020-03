'Bom tấn' điện ảnh ngậm ngùi dời lịch chiếu

Điện ảnh thế giới thời điểm này có thể nói chịu nhiều tổn thất từ dịch Covid-19 khi rất nhiều phim ngưng chiếu và buộc phải dời lịch chiếu, trong đó tốn kém nhất là kinh phí tiếp thị, sản xuất…

Phần thứ 25 của loạt phim James Bond có tên No time to die (tựa Việt: Không phải lúc chết) đã công bố đổi lịch chiếu toàn cầu từ ngày 10.4 sang tận 25.11 và đã hủy mọi hoạt động quảng bá lên kế hoạch trước đó. Nhà sản xuất lỗ 30 triệu USD vì hao tốn chi phí quảng bá do dời lịch chiếu nhưng hành động này sẽ cứu phim, tránh lỗ đến 300 triệu USD - tổng kinh phí sản xuất. Đổi lịch chiếu mới, No time to die sẽ phải đối đầu với các phim ra cùng dịp như King Richard - phim của Hãng Warner Bros có Will Smith đóng chính, phim hoạt hình Raya and the last dragon của Hãng Disney và phim hài The happiest season của Sony.

Phim Fast & Furious 9 phải lùi lịch chiếu Ảnh: Hãng phim cung cấp

Mới đây, nhà sản xuất Fast & Furious 9 (Quá nhanh, quá nguy hiểm 9) thông báo phim phải dời lịch chiếu từ tháng 5 sang tháng 4.2021, tức hoãn đến gần 1 năm cho phần phim đang được nhiều người chờ đợi. Nhà sản xuất lý giải nếu tác phẩm chiếu năm nay, một bộ phận khán giả sẽ không thể đến rạp vì nỗi ám ảnh của dịch bệnh. Hãng Paramount cũng thông báo hủy lịch ra mắt bộ phim kinh dị có Emily Blunt đóng chính A Quiet Place 2 (Vùng đất câm lặng) trong tháng 3 và hiện chưa có ngày chiếu mới. Theo kế hoạch ban đầu, phim Peter Rabbit 2: The Runaway (Thỏ Rabbit 2: Cuộc trốn chạy) chuẩn bị ra rạp tại châu Âu từ 27.3 và tại Bắc Mỹ từ 3.4. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, bộ phim này buộc phải lùi lịch chiếu tại châu Âu qua 7.8. Với riêng Bắc Mỹ, Hãng Sony chưa đưa ra quyết định cuối cùng về ngày công chiếu phim.

Hãng Disney cũng hủy luôn lịch chiếu hai phim kinh dị The New Mutants (Dị nhân thế hệ mới) và Antlers (Đôi sừng hươu) vào tháng 4. Không chỉ thế, mới đây Disney đã quyết định đẩy lùi ngày phát hành dự kiến vào 1.5 của “bom tấn” siêu anh hùng Black Widow (Góa phụ đen) tới một thời điểm chưa được công bố. Black Widow thuộc “vũ trụ điện ảnh” Marvel, có kinh phí sản xuất khoảng 150 triệu USD, nội dung xoay quanh những sự kiện diễn ra giữa Captain America: Civil War (2016) với Avengers: Infinity War (2018) và tập trung vào nhân vật “đả nữ” do Scarlett Johansson đóng. Hai bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 5 khác của Hãng Fox là The Personal History of David Cooperfield và The Woman in the Window cũng đã rút lịch chiếu khỏi các rạp quốc tế.