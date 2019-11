'Bom tấn' Doctor Sleep: Phim kinh dị được mong chờ nhất cuối năm nay

Năm 1977, Stephen King đã xuất bản The Shining, một cuốn tiểu thuyết kinh dị kể về kỳ nghỉ đông kinh hoàng của một gia đình qua đêm trong khách sạn Overlook. Năm 1980, đạo diễn Stanley Kubrick đã chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh. Bộ phim nhanh chóng thu hút khán giả và trở thành một trong những tác phẩm kinh dị có sức ảnh hưởng nhất thời đại. Mãi đến năm 2013, “ông trùm kinh dị” tiếp tục cho ra đời phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết lừng danh mang tên Doctor Sleep. Đáng chú ý, phần này được thực hiện bởi Mike Flanagan, đạo diễn từng gây ấn tượng với loạt phim: Oculus, Ouija, Hush, Absentia, Wake, Gerald's Game

Doctor Sleep mất hơn 30 năm để hoàn thành sau tác phẩm đình đám The Shining. Câu chuyện theo chân Dan Torrance với hành trình nắm bắt và chế ngự khả năng siêu nhiên của mình. Từ đây, chàng trai trẻ phải đối đầu với loạt khó khăn trong quá trình trưởng thành. Trong đó, việc khắc chế sức mạnh trở thành đòn tra tấn dai dẳng đẩy anh thành một kẻ nghiện rượu để làm dịu đi năng lực kỳ quái.

Cuối cùng, Dan định cư ở New Hampshire và quyết định từ bỏ việc uống rượu. Anh bắt đầu tham dự các cuộc họp mặt của AA (tạm dịch: Hội những người nghiện rượu). Tại đây, anh sử dụng khả năng siêu phàm của mình để giúp đỡ những người già trong trại tế bần vượt qua cái chết, biệt danh Doctor Sleep cũng được xuất phát từ đây. Lúc này, cô bé Abra Stone được sinh ra, vô tình thu hút sự chú ý của nhóm ma cà rồng True Knot. Số phận kết nối khiến Dan và Abra có mối liên hệ thần giao cách cảm vì cô bé sở hữu năng lực mạnh hơn Dan. Điều này dẫn đến tham vọng của nhóm True Knot với âm mưu bắt cóc Abra để duy trì sức mạnh. Từ đây, những cuộc chiến khốc liệt diễn ra xoay quanh màu sắc kỳ bí của thế giới siêu linh.

Do Doctor Sleep là phần tiếp theo của The Shining nên đây là một câu chuyện chín muồi về kịch bản. Tác phẩm do đạo diễn Mike Flanagan chỉ đạo tập hợp sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Trong đó, nam chính được đặt trong bối cảnh hồi tưởng về những điều xảy ra trong quá khứ, góp phần bộc lộ nhiều khía cạnh về thời niên thiếu của Dan Torrance. Trong đó, các nhân vật trong phần 1 cũng được cân nhắc đưa vào.