Bom tấn 'Fast&Furious 9' được phép chiếu ở Trung Quốc

Phần phim thứ 9 của thương hiệu đua xe đình đám Fast&Furious do Justin Lin đạo diễn, nội dung phim sẽ nối tiếp các sự kiện trong phần 8 trước đó là The Fate of the Furious (2017). Thương hiệu Fast&Furious sẽ kết thúc ở phần phim thứ 11 . Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron...