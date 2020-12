Bom tấn 'Furiosa' dự kiến xuất xưởng năm 2023

Furiosa là tựa đề chính thức của phim tiền truyện Mad Max: Fury Road (Max Điên: Con đường cuồng nộ) của đạo diễn Úc George Miller. Dự án này được hãng Warner Bros. dự kiến xuất xưởng vào ngày 23.6.2023. Đây là một trong 3 dự án được Warner Bros. công bố lịch sớm, cụ thể là năm 2023.

Dự án Furiosa do George Miller viết kịch bản và tiếp tục chỉ đạo, nhận được sự "hậu thuẫn" từ phía Warner Bros. như người anh em của nó cách nay 5 năm là Max Điên: Con đường cuồng nộ. Dưới sự lèo lái của nhà làm phim sinh năm 1945, Furiosa sẽ kể về cuộc đời nhiều truân chuyên của nữ tướng cùng tên, do nữ diễn viên Anya Taylor-Joy đóng. Ở phần phim ra đời năm 2015, vai diễn này được giao cho minh tinh Charlize Theron.

Về phía kiều nữ Anya Taylor-Joy - nữ chính của Furiosa - trong hơn nửa thập niên trở lại đây, cô gây chú ý với các vai diễn chất lượng trong các dự án kinh dị, giật gân như The Witch, Split, Glass; hay phim chính kịch Emma; phim siêu anh hùng The New Mutants; ở lĩnh vực truyền hình, dĩ nhiên không thể không kể đến sự hóa thân xuất sắc của cô trong vai nữ kiện tướng cờ vua Beth Harmon trong series The Queen's Gambit được phát trực tuyến.