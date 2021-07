'Bông hồng Pháp' Léa Seydoux dương tính Covid-19, có thể lỡ hẹn Cannes 2021

Theo dự kiến, "bông hồng Pháp" sẽ cùng ê-kíp tác phẩm The French Dispatch (Wes Anderson chỉ đạo) xuất hiện tại LHP Cannes khi phim chiếu ra mắt trong đêm 12.7. Phía Reuters không thể liên hệ với nữ diễn viên, do đó chưa thể chắc chắn về việc Léa Seydoux có xuất hiện tại LHP Cannes lần thứ 74 được hay không.

"Bông hồng Pháp" Léa Seydoux đóng trong 4 phim tại LHP Cannes , bao gồm The French Dispatch, France của đạo diễn Bruno Dumont, The Story of My Wife của đạo diễn Ildikó Enyedi và Deception của nhà làm phim Arnaud Desplechin; trong đó 3 phim đầu tranh giải Cành cọ vàng.