Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục gây chú ý tại LHP Cannes 2021

Năm nay, nam diễn viên Song Kang Ho có mặt tại LHP Cannes với tư cách là thành viên ban giám khảo . Đạo diễn Spike Lee là Chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes 2021. Song Kang Ho là người Hàn Quốc thứ 5 ngồi ghế ban giám khảo Cannes và là nam diễn viên đầu tiên ngồi vào vị trí này (4 người trước đó gồm nữ diễn viên Jeon Do Yeon và các đạo diễn Shin Sang Ok, Lee Chang Dong and Park Chan Wook).

Tác phẩm thứ 2 của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2021 là In Front of Your Face của đạo diễn Hong Sang Soo, sẽ được chiếu tại hạng mục Cannes Premiere. Đây là tác phẩm thứ 26 trong sự nghiệp của ông và là bộ phim thứ 11 xuất hiện tại LHP này. Với In Front of Your Face, Hong Sang Soo vừa chỉ đạo, vừa viết kịch bản, quay phim, dựng phim, soạn nhạc.