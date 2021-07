Đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng Hosoda Mamoru tái xuất Liên hoan phim Cannes 2021

Tác phẩm Belle của nhà làm phim Hosoda Mamoru, theo thông báo từ phía ban tổ chức, sẽ chiếu tại hạng mục Cannes Premiere vào ngày 15.7. Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6.7 đến ngày 17.7 ở Pháp, sau một năm hủy tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Phim kể về cô gái 17 tuổi dấn thân vào một thế giới hư cấu có hơn 5 tỉ cư dân, tại đây, cô bắt gặp một sinh vật huyền bí và cả hai đã cùng thám hiểm để khám phá nhiều điều tuyệt vời. Đạo diễn Hosoda Mamoru chia sẻ: "Belle là tác phẩm tôi luôn muốn sáng tạo... Trong phim, tôi khám phá sự lãng mạn, hành động, sự trì trệ và cả những chủ đề sâu hơn như cuộc sống và cái chết. Tôi hy vọng bộ phim mang lại sự giải trí cho khán giả".

Tác phẩm Belle là một trong 3 phim hoạt hình tham dự Liên hoan phim Cannes năm nay, bên cạnh hai phim khác là Where is Anne Frank của đạo diễn Ari Folman và The Summit of the Gods của nhà làm phim Patrick Imbert.

Đạo diễn Hosoda Mamoru tại Liên hoan phim Cannes ngày 18.5.2018 Ảnh: Getty Images

Phim Belle của Hosoda Mamoru dự kiến chiếu tại Nhật vào ngày 16.7 tới. Trước đó, ông đã "mê hoặc" khán giả qua các bộ phim như The Girl Who Leapt Through Time (Cô gái vượt thời gian - 2006), Wolf Children (Đứa con của sói - 2012), The Boy and the Beast (Cậu bé và quái thú - 2015)...