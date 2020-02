Bong Joon-ho giải cứu Oscar

Kết quả Oscar lần thứ 92

Phim hay nhất: Parasite Đạo diễn xuất sắc nhất: Bong Joon-ho - Parasite Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix - Joker Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Renee Zellweger - Judy Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Parasite - Bong Joon-ho và Han Jin-won Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Jojo Rabbit - Taika Waititi Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Brad Pitt - Once Upon a Time... in Hollywood Nữ diễn phụ xuất sắc nhất: Laura Dern - Marriage Story Nhạc phim xuất sắc nhất: Joker - Hildur Guðnadóttir Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Toy Story 4 Phim quốc tế xuất sắc nhất: Parasite (Hàn Quốc) Quay phim xuất sắc nhất: Roger Deakins - 1917 Ca khúc trong phim xuất sắc nhất: I'm Gonna Love Me Again - Elton John và Bernie Taupin (phim Rocketman) Đ.T