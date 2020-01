Bong Joon Ho 'sốc' nặng, Antonio Bandera gào thét khi nhận đề cử Oscar 2020

Những gương mặt được xướng tên trong danh sách đề cử Oscar 2020 đã có những chia sẻ thú vị với báo giới khi có người gào thét vui mừng, có người bị sốc, hay không tin vào sự thật...

Leonardo DiCaprio hóa thân thành diễn viên lỗi thời, vật lộn với nghệ thuật trong 'Once upon a time in Hollywood'

Chia sẻ trên tờ The Hollywood Reporter, chủ nhân giải Oscar 2016 với tác phẩm The Revenant tiết lộ: “Tôi xin cảm ơn Viện Hàn lâm vì đã công nhận công việc của tôi cùng với những màn trình diễn đáng kinh ngạc của các ứng cử viên, đồng nghiệp của tôi”. Leonardo DiCaprio được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Once upon a time in Hollywood.