BTS bất ngờ tạm dừng hoạt động

Trên trang mạng xã hội chính thức, Big Hit Entertainment tuyên bố: "Chúng tôi xin thông báo rằng BTS sẽ chính thức có một quãng thời gian dài nghỉ ngơi và thư giãn lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Màn trình diễn tại Lotte Duty Free Family Concert vào ngày 11.8 là sự kiện cuối cùng trước kỳ nghỉ của nhóm”.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng Army (fandom BTS). Trên Twitter, hàng loạt fan trending hashtag Happy vacation BTS (tạm dịch: Đi nghỉ vui vẻ) và rest well BTS (tạm dịch: Nghỉ ngơi tốt nhé!), như lời chúc gửi đến nhóm.

Đợt “nghỉ phép” này được xem là phần thưởng xứng đáng cho BTS sau 6 năm ra mắt và đạt được nhiều thành công . Tính riêng trong năm 2019, gà cưng của Big Hit Entertainment đã thu về không ít kỷ lục. Album Map of the Soul: Persona phát hành tháng 4, không chỉ trở thành album được tiêu thụ nhiều nhất ở Hàn Quốc trong vòng 24 năm qua mà đứng đầu top 200 Billboard.

Ra mắt năm 2013 dưới trướng công ty giải trí Big Hit Entertainment, BTS là nhóm nhạc nam Kpop gồm V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM và J-Hope. 7 chàng trai nổi tiếng với loạt hit I need you, Run, Fire, Spring day, DNA, Fake love, Idol, Boy with luv…