Họp báo toàn cầu album mới của BTS phải phát trên YouTube vì dịch Covid-19

Trong thông báo đưa ra vào ngày 23.2, Big Hit Entertainment tuyên bố công ty sẽ tuân thủ chính sách của chính phủ về việc ngăn chặn virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) hạn chế tổ chức tụ tập đông người. Do đó, buổi họp báo toàn cầu của nhóm BTS để giới thiệu album Map Of The Soul: 7 sẽ không có sự tham dự của bất kỳ người hâm mộ nào lẫn truyền thông.