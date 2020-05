Ca sĩ Duy Ngọc bị xe tông chấn thương sọ não, liệt nửa mặt

Ngày 19.5, trên trang cá nhân, Bùi Duy Ngọc gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh gương mặt sưng húp cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Nam ca sĩ nhóm The Wings tiết lộ sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng anh muốn công khai với khán giả. Được biết, vụ tai nạn xảy ra gần sân khấu Trống Đồng (Q.1, TP.HCM) sau khi nam ca sĩ kết thúc cuộc hẹn với bạn bè vào ngày 27.2.

Trong khi Bùi Duy Ngọc đi bộ sang đường thì một chiếc xe máy lao đến, tông vào người anh. Nam ca sĩ kể: “Tôi bị văng ra… Mọi thứ chậm lại và trời đất đảo lộn, cũng không kịp cảm nhận sự đau đớn. Không phải do tôi bất tỉnh, mà do lúc đó tôi bị liệt hết mặt bên phải. Khi nằm dưới đất, mọi người và trợ lí nháo nhào tìm cách đưa tôi lên xe để chở đến bệnh viện. Thật may, tay chân tôi vẫn có thể cử động mặc dù nó đã bị yếu đi nhiều”.

“Tôi phát hiện mình bị liệt nửa mặt phải, mắt mũi, cơ mặt không thể cử động được. Mắt trái vẫn có thể mở hí được. Tôi còn cảm nhận được rất nhiều máu ở phía bên phải… Thôi toi rồi, mù rồi, tôi đưa tay lên phía vùng mắt và thấy máu nhiều thật sự, một điều sợ hãi bao trùm mình ngay lúc đó”, Bùi Duy Ngọc chia sẻ thêm.

Bùi Duy Ngọc cho biết người gây tai nạn cho anh vốn còn nhỏ tuổi, đã bỏ đi sau sự việc Ảnh: FBNV

Vụ tai nạn còn để lại nhiều vết thương nghiêm trọng cho thành viên nhóm The Wings: “Tôi lập tức được đưa vào khoa cấp cứu, khâu 4 mũi ngay trên mắt phải, vết rách cách mắt chưa đến 1cm. Sau đó chuyển vào khoa chấn thương sọ não. Phim chụp được chẩn đoán chấn thương não, vỡ xương gò má, rách trên mí mắt. Theo chỉ định, tôi sẽ được mổ sau một thời gian các vết thương trên mặt xẹp bớt”.

Trao đổi với Thanh Niên về tình hình sức khỏe hiện tại, Bùi Duy Ngọc cho biết: “Hiện tại, mặt tôi cũng đã hồi phục được tầm 70-80% rồi. Tôi cũng trở lại với công việc, dĩ nhiên có hạn chế vì phải thay đổi kiểu tóc để che phần mắt đi cho đến khi thực hiện phẫu thuật. Theo lời bác sĩ thì tôi phải tiếp tục uống thuốc và tái khám liên tục vì phần chấn thương ở đầu và não nếu dừng thuốc thì có thể hình thành sẹo. Nếu thành sẹo sau này khi có tuổi có thể biến chứng bất kỳ khi nào. Nhờ hằng ngày rèn luyện sức khỏe nên thể lực của tôi đã có tiến triển và thậm chí là tốt hơn trước”.

Chia sẻ về danh tính của người chạy xe máy tông vào mình, Bùi Duy Ngọc cho biết do tình hình cấp bách lúc xảy ra vụ việc nên người thân của anh chỉ lo tìm xe cấp cứu. Tuy nhiên, theo tiết lộ của họ, người này còn nhỏ, nằm trong độ tuổi vị thành niên. Mặc dù bị người dân giữ lại nhưng người này đã bỏ đi sau đó do đám đông tập trung vây quanh nam ca sĩ.